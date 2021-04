Visconte Guglielmotti si dichiara a Barbara D’Urso “Ti amo”/ Ma riceve due di picche!

Il Visconte Ferdinando Guglielmotti a Domenica Live dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi. “Io lo conosco molto bene”, ha detto Barbara D’Urso presentandolo. Lui invece arrivando in studio si è inchinato e prostrato davanti alla conduttrice. “Quelle volte che ci incontriamo con gli amici ci salutiamo allo stesso modo”, la precisazione divertita di Barbara D’Urso. Il Visconte ha confermato: “Siamo a casa tua, quindi ti saluto come faccio quando ci incontriamo”. Dopo la messa in onda di un servizio in cui si parla del loro presunto flirt, lui si è difeso: “Non sono un marpione”. Quando in studio hanno suggerito alla conduttrice di sposarlo e portargli via il castello, come Roberto Alessi, lei ha spiegato: “Nel castello c’è sua madre, che adoro. È una poetessa meraviglioso, che stimo moltissimo”.

Poi Barbara D’Urso ha aggiunto: “Siccome sono amica, l’ho visto fidanzato con donne meravigliose”. Il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha precisato: “Che mi hai sempre bocciato. Davi dei soprannomi…”. Allora lei si è giustificata: “Queste povere donne altolocate non sapevano la vera faccia zuzzerellona del Visconte, io cercavo di allontanarle da te in qualche modo, eri troppo playboy per essere fidanzato”.

BARBARA D’URSO RIFIUTA IL VISCONTE IN DIRETTA TV

A Domenica Live è arrivato poi il momento della verità. Barbara D’Urso ha chiesto al Visconte Ferdinando Guglielmotti se fosse davvero innamorato di lei. “Follemente”, ha replicato lui. E ha ammesso di provare ancora qualcosa per lei. “Ma sono 10 anni che mi rifiuti”. La madre però avrebbe visto di buon occhio la celebre conduttrice al suo fianco: “Barbara D’Urso è l’unica donna completa che tu abbia conosciuto”. Lui poi si è fatto di nuovo avanti: “Nel frattempo, questo corteggiamento continuato 10 anni fa è proseguito anche perché la porta è sempre aperta, visto che non c’è mai stato un fidanzato al tuo fianco. Noi passiamo i tre mesi estivi insieme almeno una sera sì e una no”. Barbara D’Urso però lo ha rifiutato in diretta a Domenica Live: “Non hai speranze, tu devi essere felice di essere mio amico”. Per consolarlo poi la conduttrice ha spiegato che l’amicizia è molto più importante, perché dura per sempre.

