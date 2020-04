Visiere in plastica utili contro coronavirs?/ INRS “Non proteggono vie respiratorie”

Pubblicità

Spesso e volentieri ci è capitato di vedere in televisione medici, infermieri, operatori sanitari, ma anche persone comuni, indossare delle visiere in plastica trasparenti. Si tratta di uno strumento di protezione che viene fissato alla fronte, e che permette appunto di avere uno schermo protettivo davanti a occhi, naso e bocca. La domanda sorge spontanea: sono realmente efficaci contro il coronavirus? La risposta è “ni” ed è fornita dall’edizione online di uno dei più noti quotidiani francesi, leggasi Liberation. Cominciamo a dire che le mascherine di cui sopra non sono una protezione respiratoria, ma per lo più un “filtro” per il viso, quindi per gli occhi, la bocca e il naso, e in generale per la pelle. Vengono utilizzate ad esempio sul lavoro per evitare di sporcarsi, o comunque di ferirsi con scarti di materiali vari. Di conseguenza, se utilizzate per contrastare il covid-19, devono essere sempre associate alle classiche mascherine da mettere sulla bocca, che siano quelle chirurgiche o quelle più performanti FFP2/3.

VISIERE IN PLASTICA: PREGI E DIFETTI

A fare chiarezza è il sito dell’INRS, istituto nazionale della ricerca scientifica con sede in Quebec, in Canada, che sottolinea come le visiere sopra citate, siano dei “Dispositivi di protezione per occhi e viso conformi alla norma EN 166 ‘Protezione personale degli occhi – specifiche’. Sono in grado di proteggere – si legge ancora – da grandi goccioline emesse dopo una tosse da qualcuno nelle vicinanze, ma non proteggono dalle particelle che rimangono in sospensione”. L’INRS fa inoltre sapere che in specifici settori, questi “schermi facciali possono essere utilizzati solo in aggiunta alle misure collettive, organizzative e igieniche implementate per garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti”. In sintesi, queste visiere non proteggono l’apparato respiratorio, ma hanno una grande qualità che è quella di avere una copertura degli occhi senza dubbio più comoda rispetto agli occhiali usati di solito da medici e infermieri. Come spiegato, però, non rappresentano un sistema di protezione delle vie respiratorie, di conseguenza, è fondamentale mantenere il distanziamento sociale qualora le si indossi.



