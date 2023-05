Visitazione della Beata Vergine Maria/ Il 31 maggio si celebra il Magnificat

Il 31 maggio si celebra la Visitazione della Beata Vergine Maria, o Festa del Magnificat, dal cantico che la Madonna recitò in visita alla cugina Elisabetta, nell’episodio narrato nel Vangelo di Luca. La festa conclude il mese mariano e ricorda il momento in cui Maria Vergine andò appunto a trovare la sua amata parente dopo l’Annunciazione, ovvero la visita dell’Arcangelo Gabriele che la mise a conoscenza del fatto che presto sarebbe diventata madre di Gesù, per opera dello Spirito Santo.

Santa Giovanna D'Arco/ Oggi, 30 maggio si celebra la Patrona di Francia

La storia della Visitazione della Beata Vergine Maria

Secondo le scritture, il motivo per il quale la Vergine Maria intraprese questo viaggio era quello di sostenere la cugina Elisabetta che stava affrontando gli ultimi pericolosi mesi di gravidanza, in quanto aveva un’età anagrafica piuttosto avanzata. Inoltre, la Vergine Maria, preoccupata della gravidanza che avrebbe interessato lei, voleva anche avere degli utili consigli su come comportarsi per evitare ogni genere di rischio. Questa vicenda è collegata all’Annunciazione: l’Arcangelo Gabriele, per dar modo a Maria di non avere dubbi su quanto stesse per accadere, annunciò anche che ci sarebbe stata l’incredibile maternità di sua cugina Elisabetta, ormai anziana e soprattutto sterile. Elisabetta era sposata da tempo con Zaccaria, un sacerdote del tempio di Gerusalemme e viveva in Giudea, in una città che, secondo le fonti, sarebbe stata Ain Karem, all’epoca distante circa 5 km da Gerusalemme, mentre oggi è uno dei suoi quartieri. Secondo il racconto biblico, Maria rimase con Elisabetta per circa tre mesi. La cugina fu molto felice della visita e fu colma di Spirito Santo, tant’è che lodava Maria per il frutto che portava in grembo. Elisabetta avrebbe poi dato alla luce Giovanni, il futuro San Giovanni Battista.

Beata Vergine Maria/ Oggi, 29 maggio 2023 si celebra la Madre della Chiesa

Perché si chiama anche Festa del Magnificat

Maria esprimerà, immediatamente nel primo incontro con la cugina, ringraziamento e gioia per la volontà di Dio di salvare gli uomini, citando l’inno del Magnificat, in cui vi è l’espressione “dell’amore gioioso che canta e loda l’amato” (S. Bernardino da Siena): “La mia anima esalta il Signore, e trasale di gioia il mio spirito…”.

Fino a qualche tempo fa, la festa della Visitazione della Beata Vergine Maria si teneva il 2 luglio, salvo successivamente spostare l’evento nel giorno del 31 maggio, per concludere e tenere legate le celebrazioni del mese dedicato alla Madonna.

Pentecoste/ Oggi, 28 maggio 2023 si celebra la discesa dello Spirito Santo

Gli altri Santi del giorno

Oltre alla Visitazione della Beata Vergine Maria, i Santi del giorno sono Santa Petronilla, Sant’Ermia, San Canzio, San Canziano, Santa Canzianella, San Silvio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA