Visitazione della Beata Vergine Maria/ Oggi, 31 maggio 2024, si ricorda la visita della Madonna a Elisabetta

La Visitazione della Beata Vergine Maria nel Vangelo

Oggi 31 maggio 2024 si celebra l’evento della Visitazione della Beata Vergine Maria che è raccontato solo nel Vangelo secondo Luca: in questo passaggio, l’Evangelista narra come Maria si sia recata in visita ad Elisabetta per aiutarla negli ultimi mesi della gravidanza. Secondo Luca, Maria avrebbe ricevuto la visita dell’arcangelo Gabriele che le annunciava che avrebbe partorito il figlio di Dio, Gesù. Di fronte ai dubbi di Maria, l’arcangelo le spiegò che avrebbe concepito per opera dello Spirito Santo e per dimostrarle la potenza di Dio le annunciò la gravidanza miracolosa di Elisabetta.

Quest’ultima era la cugina di Maria e da tempo si era rassegnata, con il marito Zaccaria, all’impossibilità di poter concepire un figlio: Maria si recò quindi in Giudea per visitare Elisabetta: alla sua vista, il piccolo Giovanni, che portava in grembo, sussultò e Elisabetta capì il ruolo che Dio aveva scelto per Maria e la lodò per essere stata scelta. La Visitazione della Beata Vergine Maria è celebrata fin dal 1263 dall’Istituto francescano e dal 1389 questa festa è stata ampliata a tutta la Chiesa latina.

Madonna della Visitazione, Patrona di Enna

Nonostante il calendario romano abbia indicato il 31 maggio come giorno dedicato a questa ricorrenza, in molte parti del mondo si festeggia ancora secondo la data tradizionale del 2 luglio. In questa giornata sono molti i comuni italiani che organizzano sagre e feste ricche di folklore e devozione, come ad esempio la città di Enna, di cui è patrona.

Enna è un piccolo comune siciliano di poco più di 25 mila abitanti. La festa della Madonna della Visitazione è uno dei momenti più importanti per la cittadina e attrae curiosi e fedeli da ogni angolo dell’isola. I festeggiamenti iniziano ben tre giorni prima, creando un’atmosfera d’attesa durante i quali la città si illumina di luci artistiche. A partire dal secondo giorno, la statua della Madonna della Visitazione viene trasportata dal duomo alla chiesa di Montesalvo.

Giunti al terzo giorno iniziano i festeggiamenti veri e propri: dalle 6.30 vi sono le prime celebrazioni liturgiche, che proseguono durante tutto l’arco della mattinata. Molti fedeli partecipano a questo momento a piedi nudi, in segno di devozione alla Madonna, mentre presso la Chiesa di Montesalvo vengono sparati centouno mortaretti.

In seguito, i membri della Confraternita di Maria Santissima della Visitazione preparano il fercolo che servirà a 124 fedeli per trasportare la statua lungo le strade della città. La giornata termina con un suggestivo spettacolo pirotecnico accompagnato da musica, balli e golosi stand gastronomici.

I Santi del giorno

Il 31 maggio, oltre alla Visitazione della Beata Vergine Maria, la Chiesa celebra anche: Santa Camilla Battista da Varano, Clarissa Francescana; Santa Petronilla, Martire; San Felice da Nicosia, Religioso Cappuccino; Santi Canzio, Canziano e Canzianilla, Martiri; Beato Giacomo da Venezia, Domenicano; Sant’ Ermia di Comana, Martire; Beato Mariano da Roccacasale, Francescano; Beato Nicolas Barrè, Religioso e fondatore; San Noè Mawaggali, Martire; Beati Robert Thorpe e Tommaso Watkinson, Martiri; San Silvio di Tolosa, Vescovo; San Vitale di Assisi, Monaco eremita; Sant’Onorio di Casalvieri, Martire.

