Visite a domicilio/ Su Rete 4 il film con Walter Matthau (oggi, 16 luglio)

Visite a domicilio va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, giovedì 16 luglio, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1978 dalla casa cinematografica Universal Pictures con la distribuzione gestita dalla CIC. Il film ha visto la regia di Howard Zieff con soggetto e sceneggiatura scritti da Charles Shyer, Alan Mandell e Julius J. Epstein. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Henry Mancini il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a David M. Walsh e il montaggio è stato eseguito da Edward Warschilka. Nel cast sono presenti tra gli altri Walter Matthau, Glenda Jackson, Art Carney, Richard Benjamin, Candice Azzara, Dick O’Neill e Thayer David.

Visite a domicilio, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama di Visite a domicilio. Ci troviamo negli Stati Uniti d’America verso la fine degli anni Settanta con un medico di nome Taxi che ha dovuto affrontare nel corso della propria vita diversi momenti molto difficili e dolorosi come quello della scomparsa della propria adorata moglie. Non ha mai voluto iniziare una nuova relazione sentimentale se non quando si è trovato dinnanzi al proprio percorso di vita Ann. Lei è una donna molto felice che a sua volta viene da un’esperienza sentimentale non eccezionale in quanto il suo precedente matrimonio è naufragato in ragione di alcune evidenti incompatibilità di carattere che non hanno permesso ai due di avere un’esistenza felice. Il dottore e la donna iniziano così una relazione d’amore decidendo di portare avanti un periodo di normale convivenza e scoprire se ci siano o meno i presupposti per poter vivere insieme per sempre. La donna sottolinea a più riprese al proprio uomo come lei sia assolutamente contraria a possibili relazioni extraconiugali.

Una richiesta che appare del tutto normale agli occhi del dottore il quale peraltro conduce una vita molto abitudinaria e tranquilla. Tutto sembra procedere nel migliore dei modi fino a che il dottore non deve iniziare ad occuparsi di una paziente piuttosto particolare. Si tratta di una vedova dal bell’aspetto e soprattutto estremamente aggressiva la quale appena incontra il medico si innamora di lui. Per riuscire a sedurlo la donna chiede ed ottiene la possibilità di poter effettuare una serie di visite mediche a domicilio. Naturalmente la cosa non viene vista di buon occhio dalla attuale compagna del medico finché fa innescare una serie di vicende e tantissime situazioni divertenti al limite del grottesco. Il dottore dovrà quindi affrontare un periodo particolarmente turbolento dal punto di vista sentimentale a cui praticamente non era più abituato soprattutto in ragione degli ultimi anni vissuti praticamente in totale solitudine.



