Visore AR/VR Apple/ Cupertino chiede aiuto a Samsung e LG: “vogliamo più pixel”

Per il suo visore AR/VR, Apple avrebbe fatto una specifica richiesta a Samsung ed LG: aumenterà la densità dei pixel che andrà a completare le caratteristiche del comportato tecnico dell’apparecchio in questione.

L’obiettivo dell’azienda di Cupertino è quello di concedere al suo target, la possibilità di usufruire di una elevata tecnologia, implementando un display che possa essere di altissima qualità. Ma quale sarà stata la risposta dei due big sudcoreani?

Visore AR/VR di Apple: qual è l’obiettivo del colosso

Il colosso Cupertino vorrebbe che i micro display del visore AR/VR marchiati Apple, passino da 2800ppi a 3500ppi. Un investimento non indifferente, ma che garantirebbe maggior qualità a coloro che utilizzeranno la tecnologia della società californiana.

Un vantaggio in più specialmente se confrontassimo il visore a realtà aumentata e virtuale di Apple, con quello di Sony, con il suo PlayStation VR2. Quest’ultimo infatti, avrà dei pannelli con una densità di pixel molto più bassa, poco più di 800ppi.

A tutto ciò va detto un particolare non poco superficiale, visto che Sony sarà il fornitore principale dei display in merito alla distribuzione di Apple Glass, Samsung ed LG non potranno far altro che aggregarsi alla catena di approvvigionamento durante l’anno 2024.

Da quel momento in poi la competizione si farà più interessante, dato che i display da 3500ppi saranno presenti solo e non prima, della seconda generazione del visore AR/VR di Apple.

La tecnologia integrata nei display di Apple sarà quella di OLEDoS. Le caratteristiche sono molto interessanti, in quanto l’assemblaggio avviene direttamente su un wafer fatto in silicio, anziché un substrato di vetro come spesso avviene.

Questa particolare ed interessante tecnologia, è la stessa nativa dei microdisplay pensati per chi utilizza e utilizzerà il Metaverso. Dunque il visore AR/VR di Apple sarà un apparecchio più che innovativo, dato che ci regalerà tante sorprese.











