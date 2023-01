Visore AR – VR Apple/ Cupertino pensa ai consumer: più economico, e niente occhiali/

Il prossimo visore AR – VR di Apple spiazza il mercato (consumatori compresi). Dato che i fan della mela morsicata attendevano con ansia l’arrivo degli occhiali in realtà aumentata, l’azienda di Cupertino ha fatto un passo indietro, ma portandosi avanti con nuovo sviluppo altamente tecnologico.

Dal momento in cui i dettagli riguardo al nuovo visore AR – VR di Apple dovranno esser forniti, tendiamo a chiarire una delle perplessità più comuni: cosa cambia tra la augmented e virtual reality? Nel primo caso, è la realtà virtuale ad entrare nel nostro mondo, nella seconda siamo noi ad immergerci in quella virtuale.

Visore AR – VR di Apple: quando aspettarsi l’uscita?

Per concentrare tutte le energie del team sul visore AR – VR, Apple, ha già spoilerato i prossimi MacBook. Una notizia che ci fa pensare a quanta energia e probabilmente soldi, l’azienda di Cupertino stia dedicando al prossimo accessorio a realtà aumentata e virtuale.

Stando a quanto riferito dal giornalista Mark Gurman, giornalista del noto giornale Bloomberg, il colosso statunitense starebbe pensando a due prodotti, il primo è il visore per clientela business e paragonabile alle prestazioni – se non superiori – di HoloSens di Microsoft, con un costo medio di 3.000$.

Il visore AR – VR di Apple ma per i clienti privati, potrebbe esser lanciato ad un prezzo simile a quello di un iPhone, non oltre i 1.600$. In questo caso, il prodotto è pensato per essere low end, ovvero con prestazioni minori: schermi aventi una risoluzione inferiore, un processore più lento e un minor numero di sensori.

Nel visore più economico per i privati, verrà abolito il chip H2, utile per garantire minor latenza con le cuffie AirPods di 2° generazione. Il lancio del visore AR – VR di Apple, sostituito dagli occhiali che avrebbero fatto debutto entro la fine del 2023, è previsto tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.











