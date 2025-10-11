C’è uno spiraglio di pace per Gaza, ma uno strano silenzio avvolge le piazze che una settimana fa manifestavano contro la guerra

Sono poche le cose certe nella vita. Una di queste è scegliersi un nemico per poter vivere meglio. Semplifica la vita, è sempre colpa sua se stiamo male e libera la coscienza dai propri limiti. Scelta facile per menti deboli. Ma che aiuta a rendere le cose più facili da spiegare.

In tempi complessi come questi la rinascita della sinistra dura e pura è ripartita da lì. Israele è il male, l’epitomo del capitalismo moderno e Gaza la sua vittima.

Serviva questa radicalizzazione a Landini e parte del Pd per riparlare in modo semplice e divisivo. Rimettere i buoni da una parte e dall’altra tutti gli altri. Uno Stato antitetico dei valori “di sinistra” da abbattere con gli eroi resistenti palestinesi (di Hamas, meglio) a cui accomunarsi. Eroi contro il male. Un battaglia infinita.

Se non fosse che un flebile tentativo di pace (per ora di tregua) si sta affacciando. E vuole dire solo due cose. O che gli eroi sono sconfitti e mollano, o che tra nemici si può fare una pace (difficilissima) per stare meglio.

Due esiti che tolgono acqua alla narrativa del conflitto. E che fanno rivivere la tradizione riformista e dialogante della sinistra. Se non nelle masse (a cui le cose complicate si fa fatica a spiegarle, ma la pace piace), nella pratica politica. In pratica, hanno fatto di più il realismo di pochi che le urla di tanti e la Flotilla.

Alla fine è così. La pace possibile nasce dalla sconfitta di quel modo di agognare la lotta perpetua, come volevano i leader di Hamas, per evitare la sofferenza di una spirale di violenza. Senza sconti a chi la guerra l’ha iniziata (Hamas) e a chi l’ha portata avanti (Netanyahu).

E non è un caso che per la pace non si scenda in piazza e non si applauda. Anzi. Timidi sorrisi, accenni scettici di troppi a sinistra. Troppi troppo intelligenti e colti, che invece di cogliere le cose belle della pace si rammaricano della fine del conflitto. Come se avessero voglia di qualcosa di antico e temendo. Di kefiah (che oggi si vende su Amazon), eskimo (che lo si indossa in passerella a Milano) e polacchine (che a meno di 300 euro non sono originali).

Come se si rivolesse un nuovo movimentismo fatto di nemici e coscienza di classe. Piazze e massimalismo. Aspirazioni pericolose e nostalgiche. A cui da sempre i riformisti pragmatici si oppongono. Perché sanno che la pace e la vita sono i valori veri della sinistra dei prossimi decenni. Il resto è da rivoluzionari del novecento.

