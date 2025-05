Nel Partito democratico si sta giocando l’ennesima partita per la leadership e questa volta il referendum è la nuova tappa. Nelle nuove alleanze “a sinistra” la tesi della segreteria nazionale è quella di spostarsi sempre di più sulle posizioni storiche della Cgil ricostruendo un asse con il sindacato e quindi, si spera, con i lavoratori e con i ceti produttivi a cui questa segreteria guarda come se avessero ancora connotati di classe.

Il contenuto del referendum infatti dovrebbe incrociare le ambizioni ed i desideri dei lavoratori, ripristinando le norme modificate da Renzi e rimettendo in piedi per tutti quanti i lavoratori delle aziende medie e grandi la cosiddetta tutela reale, ovvero il diritto alla reintegra per qualunque forma di licenziamento.

Si tratta di un messaggio politico lanciato all’elettorato di riferimento, che, unito alla battaglia sulla cittadinanza in cinque anni, vorrebbe indurre il popolo di sinistra dei lavoratori a mobilitarsi e a sentirsi chiamato alle urne per i propri interessi invece che per esprimere un consenso meramente elettorale.

Questa volta la scommessa però appartiene solo una parte del partito. La modernizzazione del sistema politico e delle relazioni industriali sta infatti andando in una direzione completamente diversa. È di ieri l’approvazione del disegno di legge per la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’azienda fortemente voluto dalla Cisl. Un sindacato storicamente moderato, mai espressamente schierato a destra, che invece si ritrova molto spesso in sintonia con l’attuale governo proprio perché le posizioni della Cgil stanno raggiungendo in molti casi un parossismo massimalista.

La dicotomia tra forze sindacali si ripercuote anche nel Pd. Non va dimenticato infatti che un’anima importante di quel partito è rappresentata dalla storia dei cattolici democratici, spesso provenienti dalle fila del sindacato, come furono Marini o d’Antoni. Uniti da sentimenti profondamente democratici, ma al contempo di indole moderata.

Personalità e storie a cui si riferisce buona parte dell’ala centrista dell’attuale Pd, che vede nelle battaglie della segreteria una contraddizione con un percorso ed il rischio di essere sempre più in difficoltà nel presentare soluzioni moderne a problemi antichi.

Di conseguenza in questo momento la sfida è addirittura essenziale per fare chiarezza. L’obiettivo dei promotori del referendum non è quello di raggiungere il quorum e ottenere quindi l’abrogazione delle leggi, bensì di ricostruire un blocco elettorale di qualche decina di milioni di elettori motivati ad andare alle urne per cambiare il contenuto di norme introdotte dallo stesso partito che ne propone l’abrogazione.

Se, infatti, chi propone l’abrogazione riuscisse ad ottenere che per il “Sì” si esprimano diversi milioni di elettori, saprebbe di poter contare su di una base elettorale che tra poco più di un anno dovrà essere chiamata a esprimere il consenso alle elezioni politiche ed avrebbe pertanto una fotografia molto nitida dello stato di salute del proprio elettorato. Soprattutto, potrebbe spingere ancora di più in quella direzione, espellendo di fatto le frange più moderate che in questa strategia vedono invece la loro esclusione di fatto da ogni possibilità di fare politica in termini di contenuti e proposte.

Se invece l’astensione dovesse colpire duro e scendere sotto il 30%, portando al voto solo qualche milione di italiani, ma non i 10 che ci si aspetta che votino per il “Sì”, probabilmente anche all’interno del Pd inizierebbero a muoversi le correnti sotterranee che vedono nella posizione attualmente portata da Elly Schlein una strada senza ritorno verso un’opposizione infinita.

I moderati hanno pertanto chiara la strategia: se il successo referendario sarà travolgente verranno di fatto espulsi, ma se sarà un fiasco, dovranno prendere atto di non aver potuto modificare la linea politica. In entrambi i casi si devono attrezzare per trovare una nuova strategia e forse anche una nuova casa, concludendo definitivamente il tentativo di dialogo tra il centro moderato d’ispirazione cattolica e democratica e gli esponenti storici dell’ex Partito comunista.

Detta così non sarebbe più una tragedia, ognuno insegue le sue visioni sugli ideali che persegue ed oggi quelli dei diversi gruppi dirigenti che convivono nel Pd sembrano essere più distanti che mai.

