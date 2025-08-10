In vista delle elezioni regionali Elly Schlein ha rivelato una capacità di mediazione praticamente “democristiana”. Lo dicono anche gli avversari

“Obiettivamente, Elly Schlein ce l’ha fatta. Voleva il campo largo – cioè portare il Movimento 5 Stelle dentro la coalizione in tutte le Regioni che andranno al voto nei prossimi mesi – e questo obiettivo lo ha centrato. Ha sudato sette camicie, lavorato giorno e notte, e il risultato è arrivato”.

Questa volta prendo in prestito le parole usate ieri da uno dei suoi più astiosi avversari, il commentatore politico de L’Inchiesta Mario Lavia, per raccontare il clima che si respira in alcuni ambienti della cosiddetta sinistra liberal.

Sondaggi politici 2025, FdI risale al 29%/ Derby tra Forza Italia e Lega, in calo Pd e M5s

Aggiungo una considerazione di Aldo Schiavone, contenuta in un articolo apparso ieri mattina sul Corriere del Mezzogiorno:

“Altro che rinnovamento. Altro che discontinuità. Gli accordi che si stanno definitivamente stringendo fra 5 Stelle e Pd per la scelta del loro candidato alla Presidenza della Regione alle elezioni d’autunno (in Campania, ndr) sono l’esito di quanto di più vecchio e logoro possa esprimere la politica di partiti ormai ridotti a nude consorterie di potere”.

MIGRANTI E PM/ Quello “stop” che veniva dall’Europa di Draghi e Minniti

Un giudizio senza appello che fa eco a quello espresso, il giorno prima, sempre sullo stesso giornale, da Paolo Macry, ex professore di storia, altro “santone” di quel mondo aristocratico e un po’ ingiallito che da anni si agita contro quella che definiscono la “deriva populista” della sinistra italiana:

“Si dirà che la pochade cui stiamo assistendo all’ombra del Vesuvio si ripete anche in Veneto, in Toscana, in Puglia (con l’ovvio risultato di assottigliare ancor più il numero dei volenterosi che decideranno di recarsi ‘comunque’ alle urne). E tuttavia, sebbene l’intero quadro nazionale sia assai poco edificante, è difficile negare che la Campania brilli di luce propria come nessun’altra regione. Perché in nessun’altra regione la politica rischia di perdere ogni briciola di razionalità, avvitandosi in una spirale di inadeguatezze, improvvisazioni, personalismi”.

Riforma pensioni 2025/ Cgil critica Durigon e sollecita confronto col Governo (ultime notizie 8 agosto)

A volte nelle critiche si nasconde un fondo di verità. E dai critici storici della Schlein, questa volta, arrivano attacchi più diretti e, se possibile, ancora più duri. Perché?

Perché il lavoro della segretaria del Pd è giunto – nello scetticismo di molti ambienti dello stesso centrosinistra – a un punto di svolta. Inutile ricordare quanto siano decisive per il Paese le prossime elezioni regionali d’autunno: potrebbero segnare, dopo molti anni, un’inversione di tendenza, una ripresa elettorale e politica del centrosinistra, mettendo in evidenza le contraddizioni della stagione politica segnata dal governo Meloni.

Resta, per completare l’ottimo lavoro, da risolvere la grana pugliese e trovare un candidato competitivo in Calabria. I dossier Campania e Toscana sono praticamente chiusi e l’alleanza ha retto alle ultime fibrillazioni interne, segno di una maggiore capacità del gruppo dirigente del Pd di prevenire i conflitti.

Il caso Puglia presenta qualche criticità, ma da più parti si sostiene che le difficoltà siano legate a un eccesso di protagonismo dei personaggi in gioco: i due ultimi presidenti – Nichi Vendola e Michele Emiliano – e quello che, salvo sorprese, sarà il prossimo, cioè l’ex sindaco di Bari e oggi europarlamentare Antonio Decaro.

In sintesi: Decaro aveva garantito informalmente a Emiliano il suo assenso alla candidatura come capolista di una lista civica a lui vicina. Non aveva però calcolato che la stessa idea potesse venire a Vendola. Per Decaro, due ex presidenti nello stesso consiglio sono troppi, e così ha fatto sapere a Emiliano di ritirare il proprio benestare. Questioni personali, si dice.

Ma non solo. Decaro sa che sia Emiliano sia Vendola rappresentano l’anima di sinistra della coalizione, e un eccessivo peso di questa componente potrebbe rivelarsi problematico in futuro. Senza contare il loro forte radicamento nella rete degli amministratori locali, da loro selezionati e formati in oltre vent’anni di governo regionale.

Anche qui, la Schlein si conferma leader ormai cresciuta, con abili capacità di mediazione e saldamente alla guida del partito. Non intende invischiarsi nella disputa e ha affidato a Francesco Boccia il compito di dirimerla, cosa che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

In Calabria, invece, la situazione è diversa: la mossa atipica del presidente uscente lascia poco tempo alle opposizioni. Proprio ieri è stata fissata la data del voto per il 5 ottobre, e restano appena una ventina di giorni per organizzarsi. Alla fine, dovrebbe spuntarla la candidata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino, rafforzando l’intesa con il Pd.

Colpisce la capacità della Schlein di affrontare con pragmatismo e duttilità le vecchie correnti interne, evitando lo scontro frontale. Anzi, rivelando un senso della mediazione che molti non le riconoscevano. Questa nuova versione “democristiana” della giovane segretaria del Pd le apre – dopo un probabile buon risultato alle regionali – la strada alla rielezione al prossimo congresso di febbraio che, salvo imprevisti, sarà senza avversari.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI