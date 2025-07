Renzi da qualche mese ha alzato i toni della polemica nei confronti del governo Meloni. Avrà sicuramente inciso il provvedimento ad personam emanato nei suoi confronti, pensato per ostacolare i lauti guadagni derivanti dal mestiere di conferenziere in giro per il mondo.

In realtà, i toni sempre più accesi sembrano corrispondere più a una scelta ragionata, a un calcolo preciso, che non a un livore dettato dagli attacchi personali ricevuti. Lo ha spiegato chiaramente oggi nella sua enews numero 1048, tornando ancora una volta sulla sua reazione alle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi.

“Per la mia azione dall’opposizione ho ricevuto le attenzioni personali di Giorgia Meloni con leggi e provvedimenti ad personam. Adesso ci mette il carico anche Mediaset, con Pier Silvio Berlusconi che difende il Governo definendolo il migliore d’Europa (si deve essere confuso presentando i palinsesti: magari ha visto Lollobrigida, o Giuli, o Urso, e gli è venuto in mente Paperissima). Chiede cambiamenti in Forza Italia come fosse il proprietario del partito, attacca me forse perché sono tra i pochi che ancora non si piegano al conformismo e al pensiero unico”.

In molti hanno letto lo scontro con il figlio del vecchio leader del centrodestra come una reazione stizzita di fronte all’ipotesi di una sua discesa in campo, come erede più o meno designato. Un’eventualità che chiuderebbe definitivamente per Renzi la possibilità di svolgere almeno in parte il ruolo di rappresentante di quell’area centrista oggi priva di una vera rappresentanza politica.

In effetti, la frase successiva indica chiaramente che Renzi non ha rinunciato a rivolgersi a quella fetta di elettorato di Forza Italia, sempre più insoddisfatta della sonnacchiosa gestione del partito da parte di Tajani.

“Silvio Berlusconi prendeva i voti e faceva politica; poi certo, era anche proprietario di un’azienda. Ma la sua legittimazione a intervenire nel dibattito politico gli veniva dai voti”, sottolinea l’ex sindaco fiorentino.

Ma questa polemica si spiega solo in parte – anzi, direi in minima parte – con il risentimento personale per essere stato trattato così in malo modo dal suo editore. Renzi è un calcolatore, e sicuramente ha in mente uno scopo più grande che non semplicemente togliersi uno sfizio.

Non può sfuggire che da qualche mese lo stratega di Rignano ha riposizionato il suo drappello di fedelissimi nel centrosinistra. Che questa svolta sia credibile è tutto da vedere, e in molti lo mettono in dubbio. Ma la scelta viene perseguita con costanza e perseveranza e Renzi ha usato la polemica con il figlio di Berlusconi per dare credibilità al suo operato. A cominciare dal progressivo riposizionamento del suo movimento nelle competizioni elettorali locali, dove da tempo non si registrano più oscillazioni verso candidati di centrodestra, come invece accade regolarmente all’altro piccolo leader dei moderati, Carlo Calenda, che qualcuno vorrebbe addirittura candidato sindaco del centrodestra a Roma.

Non ha scalfito la strategia di Renzi nemmeno l’aspra campagna referendaria, condotta, praticamente da tutti i leader del centrosinistra, contro il Jobs Act e le sue impopolari politiche del lavoro adottate quando era presidente del Consiglio (ormai più di dieci anni fa). Oggi ha un ruolo riconosciuto di consigliere della Schlein, e non appare più così improbabile che sia proprio lui uno dei principali sponsor della segretaria del Pd come futura candidata premier della coalizione.

L’operazione Genova ha sicuramente messo il suggello a questo nuovo corso. L’elezione di Silvia Salis ha aperto le porte a un accordo ormai definito sui prossimi candidati alle elezioni regionali: Fico in Campania, Ricci nelle Marche, De Caro in Puglia, e uno schleiniano in Toscana. Il tutto con buona pace del povero De Luca e forse dello stesso Giani, il “Biden della valle dell’Arno”.

Del resto, tra le cose che Renzi apprezza della conduzione della Schlein c’è proprio la capacità – senza clamori, e soprattutto senza annunci roboanti di motoseghe e lanciafiamme – di portare avanti un lavoro certosino di “rottamazione” delle vecchie cariatidi del Pd, ormai pronte al definitivo pensionamento.

