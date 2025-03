Ursula von der Leyen, nei suoi sogni notturni, ripenserà con nostalgia ai tempi in cui la “maggioranza Ursula” dominava la scena politica europea, portando persino il suo nome. Ma dopo mesi di passi incerti e forzature poco calcolate, rischia ora di perdere il controllo della sua stessa coalizione. Come spesso accade, chi troppo vuole nulla stringe, e sempre più voci la danno ormai per spacciata.

Non solo i socialisti europei non hanno dimenticato il modo in cui ha imposto l’italiano Raffaele Fitto tra i vicepresidenti della Commissione – nonostante fosse espressione di un gruppo di opposizione –, ricattando il PSE sulla nomina della vicepresidente spagnola, finita sotto l’attacco dei popolari del suo Paese. Ma neppure la recente vittoria in Germania di Friedrich Merz è una buona notizia von der Leyen, viste le tensioni tra il futuro cancelliere tedesco e Angela Merkel, storica mentore di Ursula e suo riferimento politico.

Tuttavia, la critica più forte arriva dal principale partito socialista europeo per numero di eletti a Strasburgo: il Partito democratico italiano. A guidare l’offensiva del Pd è la segretaria Elly Schlein, che per prima ha sollevato forti dubbi sul progetto, annunciato ieri dalla presidente della Commissione, di un fondo europeo per il riarmo da 800 miliardi di euro.

Un piano (ReArmEurope) che, di fatto, si configura come una sorta di PNRR per gli arsenali nazionali, senza però aumentare il debito dei singoli Stati. Nulla a che vedere con l’idea – questa sì innovativa – di un esercito europeo e di una difesa comune realmente integrata.

Schlein è riuscita, sorprendentemente, a unire due anime storicamente in tensione all’interno del Pd: quella più europeista, favorevole a un’Unione sempre più integrata, e quella pacifista, da mesi in subbuglio per la deriva militarista della politica internazionale. Ma c’è di più.

La segretaria dem ha ben chiaro che il quadro politico sta cambiando rapidamente, e non solo a Bruxelles. Anche per Giorgia Meloni quella che sembrava un’inarrestabile ascesa potrebbe trasformarsi in una trappola politica. La premier italiana si trova ora in un vicolo cieco: la sua strategia europea oscilla tra tentativi di accreditamento come unico interlocutore trumpiano e la necessità di mantenere il sostegno della sua base più radicale. Intanto, i nostalgici della “maggioranza Ursula” tornano a farsi sentire.

Ed è proprio per rispondere a loro che Schlein ha voluto chiarire la sua posizione: per il Pd, la “maggioranza Ursula” non esiste più, né in Europa né tantomeno in Italia. Se fosse per i democratici italiani, von der Leyen dovrebbe preparare le valigie e farsi da parte.

È stata lei la prima a flirtare con la destra, e ora non può certo presentarsi come la leader in grado di guidare una fase politica così complessa, ma anche carica di opportunità; a patto, però, di saperle cogliere. Perché, come direbbe un illustre compatriota, “fare qualsiasi cosa” per difendere l’Europa è un dogma. Ma Ursula ormai è proprio ferma, paralizzata nella sua stessa rete di vincoli e patti segreti che la storia di queste settimane non può che spazzare via.

