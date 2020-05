Vita, Cuore, battito/ Video, su Rai 2 il film con gli Arteteca (oggi, 26 maggio 2020)

Pubblicità

Vita Cuore battito va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, martedì 26 maggio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film italiano realizzato nel 2016 da Rai Cinema in collaborazione con Tunnel Produzioni mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia di questa pellicola è stata curata da Sergio Colabona il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Luca Miniero, Nando Mormone e Ciro Ceruti. Il montaggio è stato realizzato da Luca Montanari, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Daniele Poli e nel cast sono presenti Enzo Iuppariello e Monica Lima noti come gli Arteteca, Francesco Cicchella, Pasquale Palma, Maria Bolignano e Mimmo Esposito.

Vita Cuore battito, la trama del film

Ecco la trama di Vita Cuore battito. Ci troviamo nella periferia di Napoli dove due giovani ragazzi vivono una bellissima storia d’amore tra tantissime difficoltà soprattutto dal punto di vista economico. L’uomo si chiama Enzo ed ha 30 anni mentre lei Monica. Enzo lavora come commesso in un negozio di abbigliamento per cercare di guadagnarsi il denaro necessario per poter vivere in maniera ottimale. Monica invece è una parrucchiera ed estetista che da sempre coltiva il sogno di poter allargare ulteriormente la sua attività e diventare uno dei punti di riferimento per tutta Napoli. La loro relazione d’amore si svolge soprattutto nei fine settimana ossia quando entrambi riescono ad avere un po’ di tempo libero dai relativi impegni di lavoro. Una piccola svolta sembra poter arrivare nella loro esistenza quando Enzo riesce a vincere un terno a lotto in una bisca clandestina. Avrebbe diritto ad una somma piuttosto rilevante se non fosse per il fatto che il proprietario della bisca gli impone di ricevere il premio soltanto in parte in denaro, mentre il resto dovrà sfruttare dei buoni per poter viaggiare in lungo e in largo e sottoporsi ad una serie di trattamenti estetici e di visitare alcuni musei dislocati sul territorio italiano. I due fidanzati partiranno così alla scoperta di un meraviglioso viaggio che permetterà loro di scoprire alcuni aspetti dell’Italia che loro assolutamente non conoscevano. Tanti spunti di divertimento, doppi sensi e fraintendimenti per uno spettacolo assolutamente godibile.

Video, il trailer di Vita cuore battito





