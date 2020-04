Vita Da Giungla: Alla Riscossa Il film/ Su Italia 1 il film d’animazione (11 aprile)

Vita Da Giungla: Alla Riscossa Il film va in onda oggi, 11 aprile, dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola d’animazione di produzione francese, che ha debuttato nei cinema internazionali durante l’anno 2017. Il regista del film è David Alaux, cineasta di origini francesi. La sceneggiatura è stata curata dallo stesso regista, supportato da Eric Tosti e Jean Tosti. All’interno del film non ci sono attori protagonisti, piuttosto doppiatori che donano la loro voce agli eroi del film. Le voci originali sono di attori francesi come Paul Borne, Philipp Bozo, Emmanuel Curtil, Michel Mella e Pascal Casanova. Il film è stato distribuito dalla casa produttrice Eagle Pictures.

Vita Da Giungla: Alla Riscossa Il film, la trama

Ecco la trama di Vita Da Giungla: Alla Riscossa Il film. Maurice è un pinguino un po’ particolare. Il suo uovo da piccolo venne salvato dalla tigre Natacha che riuscì a sottrarlo dalle grinfie di un perfido rivale. Quando nacque, quest’animale rimase senza parenti, lontano dal suo habitat naturale. Così la tigre Natacha ha deciso di prendersi cura di lui, pitturandolo e imparandogli tutto ciò che conosce sull’essere tigre. Con questa convinzione Maurice cresce e convive con quelli che diventano suoi amici e che assecondano la sua convinzione di essere una tigre. Anche se all’esterno è un pinguino, Maurice comunque dimostra le classiche caratteristiche di una tigre, qualità come coraggio e voglia di fare.

Queste peculiarità gli serviranno quando insieme ai suoi amici dovrà fermare la foresta, ormai divenuta la sua casa al cento per cento, dalla distruzione. Il perfido Koala Igor infatti, vuole radere al suolo questo luogo rigoglioso della natura. Maurice unirà le forze insieme ai suoi nuovi amici e anche se con molta fatica, riuscirà a battere i nemici, potendo contare sui legami sociali che lo hanno aiutato a crescere e maturare in una condizione che non si sposa con le sue abilità naturali.

Video, il trailer de Vita Da Giungla: Alla Riscossa Il film





© RIPRODUZIONE RISERVATA