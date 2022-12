Vita di Pi, Rai 3/ Ang Lee responsabile direzione e produzione del film del 2012

Vita di Pi: in onda su Rai 3

Lunedì 26 dicembre alle ore 9.35 su Rai 3 verrà trasmesso il film drammatico Vita di Pi, realizzato dalla Fox 2000 Pictures nel 2012 e diretto da Ang Lee, responsabile anche della produzione.

Il regista ha collaborato per le riprese con interpreti come Suraj Sharma, Tabu, Adil Hussain e Rafe Spall.

Balto - Sulle ali dell'avventura, Italia 1/ Pellicola diretta da Phil Weinstein

Vita di Pi: la trama del film

La storia di “Vita di Pi” viene raccontata in terza persona da un uomo di origini indiane, interloquendo con uno scrittore interessato alla sua vita di nome Yann Martel. Si tratta di una vera e propria confessione di un’esperienza al limite dell’inverosimile che ha cambiato la propria vita. Il protagonista parte dai tempi dell’adolescenza: da Piscine, per evitare le continue vessazioni, decide di farsi chiamare unicamente Pi. Tutta la sua famiglia, da anni impegnata nella gestione di un grandissimo zoo, in un determinato momento è costretta chiudere viste le ristrettezze economiche. Il padre di Pi organizza il trasferimento in Canada.

Ogni maledetto Natale/ Video streaming Rai 3: dove trovare la diretta online

Nel corso del viaggio, i genitori di Pi decidono di portare sulla barca anche alcuni animali ancora invenduti per racimolare ulteriore denaro necessario. Il peso totale e le condizioni dell’oceano per nulla tranquille portano però ad una tragica situazione. Il mercantile affonda nel bel mezzo del mare aperto e solo Pi con alcuni animali riesce a salvarsi reggendosi ad una zattera di salvataggio. Al suo risveglio, un bengala cresciuto fin da quando era cucciolo mostra tutto il suo istinto e uccide tutti gli altri animali sopravvissuti. Da questo momento in poi, la vita del ragazzo dipende dalla volontà della tigre, chiamata Richard Parker. Pi cerca in tutti i modi di rispettare l’animale, creando un vero e proprio rapporto di convivenza pacifica al fine di arrivare sano e salvo a destinazione.

Se scappo mi sposo a Natale/ Streaming Rai 2: come seguire la diretta online













© RIPRODUZIONE RISERVATA