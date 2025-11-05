L'Italia ha l'età pensionabile più alta d'Europa, ma la durata della vita lavorativa è tra le più brevi. È bene leggere bene i dati

Alcuni prestigiosi quotidiani hanno parlato di quello che appare come un paradosso tutto italiano: età pensionabile più alta e vita lavorativa più breve. In realtà il ragionamento è un po’ più complesso e di paradossi ce ne è più di uno.

In primo luogo, l’Italia vanta (se così si può dire col permesso di Maurizio Landini) l’età legale più elevata limitatamente al pensionamento di vecchiaia (67 anni per uomini e donne), ma come in tutti gli ordinamenti di altri Paesi, l’età effettiva media al pensionamento è più bassa, di poco superiore a 64 anni; ma anche questo dato – che mette insieme ambedue i generi – ha al suo interno il vero paradosso del sistema Italia: l’età media alla decorrenza per la pensione di vecchiaia è pari a 67,4 anni, quella della pensione anticipata a 61,1.

Nulla di male, se non fosse che in pensione di vecchiaia ci vanno in larga prevalenza le donne, mentre avviene il contrario nel caso dell’anticipo di cui si avvalgono in larga maggioranza gli uomini. Il conto torna se si considera la permanenza di genere in attività lavorativa che per le lavoratrici è in media di circa 28 anni, mentre per gli uomini è pari a 9 anni in più.

È in tale contesto di sperequazione di genere (connessa direttamente al mercato del lavoro o alla condizione della donna nella coppia e nel lavoro di cura) che la Legge di bilancio ha affrontato la delicata questione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento dell’attesa di vita, il cui meccanismo è stato rimesso in moto dopo il blocco che ha operato fino a tutto il 2024.

Sappiamo che la revisione biennale 2025-2026 non ha evidenziato scostamenti anagrafici tali da comportare un adeguamento dei requisiti, ma che ciò avverrà nel biennio successivo nell’ambito di un limite massimo di legge che non può superare i tre mesi: un arco temporale che il Governo ha pensato bene di suddividere in due rate annuali, rispettivamente di uno e due mesi, per il 2027 e il 2028. Sarebbe bene in questa materia non procedere a tentoni trattandosi di un meccanismo che garantisce – soprattutto in vista del completamento del passaggio al calcolo contributivo – un minimo di sostenibilità al sistema e di equità tra le generazioni.

Val la pena segnalare in ogni caso che dal 2025 i lavoratori interamente contributivi possono accedere alla pensione anticipata a partire dai 64 anni di età, sfruttando la possibilità di cumulare una quota della rendita proveniente dalla previdenza complementare. Tuttavia, il requisito contributivo sale da 20 a 25 anni, per poi aumentare ulteriormente a 30 anni dal 2030. Nel nuovo sistema è previsto anche un requisito di adeguatezza del trattamento pari a un multiplo dell’assegno sociale. Inoltre, continuerà ad applicarsi l’adeguamento agli eventuali miglioramenti nella speranza di vita. Sono poi vigenti particolari tutele per gli addetti a lavori disagiati o usuranti o per eventuali situazioni di difficoltà economica, occupazionale, personale o famigliare.

Tornando alla durata della vita lavorativa, i dati Eurostat segnalano che in diversi Paesi baltici la carriera delle donne dura persino più di quella degli uomini, rendendo più evidente il ritardo italiano.

