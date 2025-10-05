Vitantonio Lombardo, chef stellato molto apprezzato in Basilicata, si racconta tra problemi di peso e storie di rinascita: "Ho rischiato di morire..."

Tra le storie di oggi, domenica 5 ottobre, nel salotto Raiuno di Francesca Fialdini spicca quello dello chef stellato Vitantonio Lombardo. Nell’intervista a Da Noi a ruota libera, il celebre cuoco si racconta tra passato, presente e futuro. La sua carriera è frutto di una brillante trasformazione personale, una storia di sofferenza, entusiasmo e soddisfazione. Fino a non molto tempo fa, infatti, la vita di Vitantonio Lombardo era un po’ fuori controllo, almeno per quanto riguarda il peso. Il suo lavoro lo aveva portato ad esagerare e osservare, a suo malgrado, un’alimentazione decisamente squilibrata.

“Ero arrivato a pesare 176 chili”, ha raccontato dopo averne persi sessanta. “Ero malato di lavoro e mi strafogavo la notte. Ho rischiato di morire. Per un mese ho ingerito solo liquidi”, ha confidato il cuoco lucano in una intervista rilasciata al Corriere.it. Oggi Vitantonio Lombardo ha ripreso in mano la sua vita e si gode anche il successo professionale.

Vitantonio Lombardo e la lotta contro l’obesità: “Ho mangiato per rabbia e felicità”

Il suo ristorante, Vitantonio Lombardo Ristorante, a Matera, è l’unico stellato della Basilicata. Un traguardo che lo riempie di orgoglio e che lo aiuta a mantenere anche la barra dritta nei suoi obiettivi di peso. Il percorso, infatti, è ancora lungo, ma dopo il delicato intervento di riduzione dello stomaco, lo chef ha iniziato a vedere la luce. “È stata durissima, ma ora ho impostato la vita in tutt’altro modo, non solo per me anche per i miei dipendenti. Il cibo è sempre stato al centro della mia vita: un lavoro, una passione, uno sfogo”.

“Ho mangiato per felicità, ma anche per rabbia, per nervosismo, per tristezza. Non riuscivo nemmeno ad allacciarmi le scarpe o ad asciugarmi la schiena dopo la doccia”, la confessione choc dello chef. Che oggi non ha alcuna intenzione di fare passi indietro. Al centro dei suoi pensieri, infatti, resta la gestione del suo ristorante e non da meno la salute.