Vitantonio Lombardo, noto chef, ha raccontato a Da noi a ruota libera del calvario dei kg in più e del percorso per tornare a vivere la sua vita a pieno.

Non trattiene l’emozione nel guardarsi alle spalle, raccontando di quel passato non proprio remoto dove il troppo lavoro e la sua condizione fisica rendevano la vita diversa da ciò che aveva sempre sognato. Vitantonio Lombardo è uno dei chef più apprezzati del patrimonio italiano, capace di riportare la Stella Michelin in Basilicata dopo decenni; eppure, quel sogno tanto agognato, nascondeva un malessere che per certi versi ignorava finchè non ha messo a repentaglio la sua salute e gli affetto.

Chi è Alejandra Silva, la moglie di Richard Gere/ Insieme dal 2015: "L'uomo più felice dell'universo"

“Il lavoro mi ha dato tutto ma ad un certo punto mi stava togliendo anche tutto”. Emblematica questa frase dello chef Vitantonio Lombardo a Da noi a ruota libera: “Quando arrivi a dare priorità solo al lavoro, alla cucina, rischi di abbandonare un po’ tutto, soprattutto te stesso. Ti togli il tempo, rincorri le giornate per dare il massimo della qualità per poi mangiare cose a caso a fine giornata”. Nel suo percorso scandito dalla passione per i fornelli è arrivato a vivere il calvario dell’obesità; oggi si racconta con oltre 60 kg in meno ma ricorda bene a che punto era arrivato. “Il cibo come schiavitù, prigione? Era la mia seconda testa, era diventato sia gioia che sfogo nei momenti di nervosismo o tristezza. Era anche la parte bella in quanto hobby, ma anche l’unico hobby. Oggi riscopro anche la bellezza dei calci ad un pallone giocando con mio figlio. Facevo fatica a trovare tempo per vedere i miei figli…”.

Ex mogli e figlio di Richard Gere/ Due nozze, nel 2000 la nascita di Homer: "Abbiamo in comune..."

Chef Vitantonio Lombardo, il racconto della moglie a Da noi a ruota libera: “Dopo l’operazione la sua vita è cambiata…”

Tutto è cambiato quando si è reso conto che era necessario un intervento immediato: “Ho fatto l’intervento quando è diventato un problema di salute, prima per me non era un reale problema… Ho scelto tra il ringraziare ogni singolo giorno o pensare alla mia famiglia”. Interviene a Da noi a ruota libera anche la moglie di Vitantonio Lombardo; la dolce metà dello chef sottolinea quanto sia stato duro tutto il percorso. Dalla vita prima dell’operazione al percorso successivo: “E’ stata dura ma oggi possiamo dire che ne è valsa la pena; ora sta meglio grazie ai sacrifici che ha fatto e mi piace più di prima!”.

Fra Emiliano Antenucci: “Terremoto in Abruzzo? Dio cambiò la mia missione”/ “Volevo partire, invece…”