Vite in Fuga 2, ci sarà?/ Anticipazioni: Dubbi sulla trama, ma gli ascolti…

Vite in Fuga 2 si farà? Permangono molti dubbi anche se il pubblico scalpita per saperne qualcosa in più soprattutto dopo che stasera su Rai 1 sarà andata in onda l’ultima puntata. La serie tv con Claudio Gioè e Anna Valle ha raggiunto un discreto successo per quanto riguarda la possibilità di andare avanti, ma nonostante questo la trama sembra offrire davvero pochi spunti. Il finale di stagione, di certo, ci farà capire qual è stata l’idea della produzione che probabilmente aveva pensato questa stagione come autoconclusiva. Non è da escludere però che gli sceneggiatori abbiamo pensato di lasciarsi un piccolo spiraglio per un eventuale proseguimento. Anche perché la sensazione è che il racconto avrà una conclusione definitiva e ci viene difficile capire come poter eventualmente andare avanti.

Vite in Fuga 2, ci sarà? Si può essere credibili?

Fatto sta che stasera non sapremo se ci sarà Vite in Fuga 2. Quello che appare abbastanza scontato è che la serie tv potrebbe rischiare di diventare forzata in una seconda stagione. Stasera la fuga, che dà il titolo alla serie, dovrebbe terminare con i Caruana che si pensa possano tornare alla loro vita di tutti i giorni. Come si potrebbe giustificare un’altra fuga? Non è da escludere però che si possa raccontare un’altra storia con uno stravolgimento anche del cast, tanto per dare seguito a un prodotto che ha riscosso grande successo. Soprattutto in America stanno avendo grande successo serie autoconclusive legate solo ed esclusivamente dal genere, basti vedere True Detective e American Horror Story.



