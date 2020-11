Vite in Fuga/ Anticipazioni oggi, 23 novembre: trappola a Gaeta per Alessio e…

Una Vita in fuga, anticipazioni seconda puntata oggi, 23 novembre

Vite in Fuga torna in onda anche oggi, 23 novembre, con la seconda puntata e per la gioia del pubblico di Rai1 che ieri sera si è lasciato travolgere dalla nuova fiction con Claudio Gioè e Anna Valle nei panni di una coppia in fuga in seguito ad uno strano omicidio. Chi mente? Cosa si nasconde dietro questo omicidio? Chi vuole incastrare il protagonista e cosa ha fatto lui per finire nei guai? Sono tutte domande che il pubblico deve porsi dopo la visione della prima puntata che, ad un certo punto, ha messo Claudio sotto i riflettori come il possibile assassino di un amico e collega con il quale condivideva un lavoro in banca. Ad andare in onda questa sera saranno due episodi dal titolo ‘Aprile’ e ‘Gaeta’ in cui Claudio Caruana e la sua famiglia provano a vivere al meglio in questa nuova situazione in cui si trovano mentre l’ispettrice Serravalle non molla perché è convinta che siano tutti vivi. Per mettere le mani sui Caruana usa Mario, il ragazzo di Alessio. Sarà proprio per lui che il figlio di Claudio decide di scappare per raggiungerlo a Gaeta ma la madre decide di accompagnarlo dopo non essere riuscita a persuaderlo. A quel punto l’ispettrice è sicura di poter mettere le mani su Alessio e, quindi, sui Caruana ma Claudio ha scoperto tutto grazie ad Ilaria e così si reca anche lui al famoso appuntamento. Cosa succederà a quel punto? Sembra che il pericolo scampato riuscirà a rimettere insieme la famiglia, ma fino a quando? Quante altre bugie verranno a galla?

Una vita in fuga, dove siamo rimasti?

Nella prima puntata di Vite in Fuga in onda ieri sera su Rai1, il pubblico ha avuto modo di conoscere Silvio e Claudia con i figli adolescenti Alessio e Ilaria. I quattro hanno una vita normale fino a quando il fallimento del Banco San Mauro, mette tutti i dipendenti sotto la lente indagati per la bancarotta. Le cose per Claudio peggiorano quando diventa l’indiziato per l’omicicio di Riccardo Elmi, un suo collega. In realtà anche il Caruana riceve minacce ma non può denunciare perché è già finito nel loro mirino e lo credono colpevole. L’unica soluzione sembra quindi la fuga con l’aiuto di un ex agente dei servizi segreti. La sua famiglia decide di seguirlo e insieme si nascondono a Ortisei cambiando identità e nomi, questo basterà a mettere a tacere l’ispettrice Agnese Serravalle? Sembra proprio di no. La donna capisce che la famosa esplosione in cui i Caruana potrebbero aver perso la vita, potrebbe essere un depistaggio e così si mette sulle loro tracce proprio mentre Anna scopre che Claudio quella sera era in Banca ma non per uccidere Riccardo bensì per tradirla con la sua segretaria.



