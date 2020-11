Vite in fuga/ Anticipazioni puntata 30 novembre: Caruana tranquillità apparente

Vite in fuga tornerà domani sera, 30 novembre, con una nuova puntata che ci avvicina al finale di stagione. Andranno in onda altri due episodi rispettivamente il 7 e l’8 dal titolo Giugno e Gabriele. Continuano le avventure della famiglia Caruana che si trova di fronte a una tranquillità apparente nella nuova residenza ad Ortisei. In realtà i loro problemi non sono terminati, con una situazione molto complicata che si sta evolvendo senza che loro lo sappiano. Di certo essersi allontanati da casa ha ristabilito un equilibrio, ma c’è sempre la paura che tutto possa precipitare nuovamente. Il pubblico intanto è pronto per una serata piena di emozioni con una serie che sicuramente sta coinvolgendo molto grazie alla presenza di intrighi continui e una tensione che non va a spegnarsi mai.

Vite in fuga, anticipazioni puntata 30 novembre

Andiamo a vedere da vicino le anticipazioni di Vite in fuga per la puntata del 30 novembre. Il primo episodio si intitola Giugno. I Caruana proveranno ancora a farsi aiutare da Cosimo Casiraghi. Questi dunque troverà a Claudio un posto di lavoro fisso come guardia giurata. Questi sicuramente si distinguerà anche grazie alla sua esperienza pregressa. La serenità però che stanno vivendo presto potrebbe rivelarsi apparente anche per una lettera anonima ricevuta all’improvvisa. Il secondo episodio si intitola invece Gabriele con Agnese Serravalle che inizierà le sue indagini per cercare di capire cosa è successo ai Caruana. Verrà a sapere che l’amante di Claudio, Gloria, non è mai partita per il Brasile ma che è svanita nel nulla incassando una buona cifra di denaro.



