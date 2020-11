Vite in Fuga/ Anticipazioni puntata oggi, 22 novembre Rai 1: Claudio è un assassino?

VITE IN FUGA, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI RAI 1, 22 NOVEMBRE

Claudio Gioè e Anna Valle formano la coppia di protagonisti di Vite in Fuga, la nuova fiction di Rai 1 che prenderà il via oggi, 22 novembre, nel prime time della domenica sera a partire dalle 21.30 circa. Al centro tanta suspense ma anche un dramma familiare, un mix ormai ben rodato dalla rete ammiraglia della tv pubblica abituata a grandi risultati. Anche in questo caso si parlerà di ascolti record e di complimenti social? La risposta arriverà solo questa sera quando la serie prodotta da Rai Fiction, in collaborazione con Paypermoon, andrà in onda con i primi due episodi prima di tornare in ond anche domani sera. Cosa vedremo? Il pubblico avrà modo di conoscere proprio i due protagonisti della storia Claudio e Silvia Caruana, due genitori esemplari ma anche marito e moglie rispettosi e innamorati ormai da vent’anni. Dalla loro unione sono nati due figli normali e poco travagliati. E allora quale sarà il bello di questa fiction? Facile, la loro vita normale, i loro agi e la rispettabilità di cui godono presto verrà spazzata via da uno scandalo che ha origine nella banca in cui Claudio (che avrà proprio il volto di Gioè) lavora quando un suo collega viene trovato morto e gli indizi sembrano portare ad un solo colpevole, proprio il Caruana.

IL CAST DI VITE IN FUGA

Diretta da Luca Ribuoli, Vite in Fuga porta sul piccolo schermo un cast di tutto rispetto con molti volti noti della tv italiana a cominciare proprio dalla coppia di protagonisti, Claudio Gioè e Anna Valle, e passando poi per Barbora Bobulova e Francesco Arca, ma anche Federica De Cola, Alessandro Tedeschi, Pierpaolo Spollon (reduce dal successo di Doc Nelle tue Mani), Francesco Colella e Ugo Pagliai. La serie è stata ideata da Filippo Gravino e Guido Iuculano mentre la sceneggiatura porta la firma di Giacomo Bendotti, Eleonora Cimpanelli, Filippo Gravino, Flaminia Gressi, Guido Iuculano e Davide Serino. Ad andare in onda questa sera saranno i primi due episodi di Vite in Fuga in cui conosceremo la famiglia Caruana ma anche il dramma che presto travolgerà Claudio tanto da spingere tutti a rimanere uniti a cercare una via di fuga che non possa separarsli fino a quando non troveranno il modo di provare la sua innocenza.



