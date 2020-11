Vite in Fuga/ Anticipazioni puntata oggi 30 novembre: minacce e lettere per Carlo..

Vite in Fuga, anticipazioni puntata oggi, 30 novembre

Vite in Fuga torna in onda oggi riportando i Caruana in tv per la quarta puntata prevista per questa prima e forse unica stagione. Claudio Gioè e Anna Valle sono pronti a rimettersi in gioco per portare alla fine la fiction accolta timidamente dal pubblico di Rai1 che ha regalato alla coppia ascolti un po’ tiepidi, andrà meglio con gli ascolti della terza puntata in onda ieri e con quella di oggi? Lo scopriremo solo quando gli ascolti saranno finalmente disponibili ma quello che è certo è che per Claudio le cose non migliorano e anche la moglie adesso teme che lui abbia ucciso Riccardo. Il sospetto serpeggia tra le mura di casa e porta la famiglia ad andare incontro ad una serie di incomprensioni e problemi che ri ripercuotono anche sulla loro situazione poco felice, quella di persone in fuga che vivono sotto mentite spoglie. Cosa succederà questa sera nella nuova puntata?

Vite in Fuga rimettono a rischio i Caruana, come finirà per loro?

La polizia ha rintracciato i Caruana per via dell’errore commesso da Anna al pub dove lavorava come cameriera parlando con Gloria. Per fortuna però proprio la donna ha chiesto a Casiraghi di intervenire ancora nella questione mettendo i Caruana in salvo e trovando un nuovo lavoro a Claudio. E’ da qua che Vite in Fuga ripartirà questa sera dopo lo scossone di ieri e, soprattutto, il fatto che Silvia ha deciso di rompere con Elio e tornare dal marito proprio mentre il suo amante scopre il suo vero cognome. Francesco Arca ha già ammesso che il suo personaggio sarà molto ambiguo e il fatto che le anticipazioni rivelano che i Caruana saranno oggetto di minacce e di lettere minatorie, tutto lascia pensare che possa essere lui il cattivo della situazione. Come reagiranno i Caruana all’arrivo di queste lettere? Sembra che Ilaria sia convinta di conoscere il nome del loro aguzzino.



