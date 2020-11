Vite in fuga/ Anticipazioni terza puntata, domenica 29 novembre: Claudio chiede aiuto

E’ già partita la caccia alle anticipazioni della terza puntata di Vite in Fuga. Stando al palinsesto Rai ritroveremo i nostri protagonisti domenica prossima, 29 novembre, con una nuova puntata ricca di colpi di scena. La trama del doppio episodio rivela grandi scossoni, a cominciare dalla richiesta di aiuto da parte di Claudio a Udo, un genio dell’informatica con grossi problemi di personalità. Udo deve trovare delle immagini riguardanti la notte dell’omicidio di Riccardo, al fine da dimostrare che in quel momento preciso lui si trovava con la sua amante Gloria Santini. Nel frattempo Silvia è chiamata a sostenere una situazione davvero delicata. La donna, infatti, non riesce più a sopportare l’idea di convivere con un assassino. I dubbi l’assillano e arriva ad un bivio nel suo rapporto con l’uomo.

Vite in fuga, anticipazioni terza puntata in onda domenica 29 novembre

Ecco quindi l’incontro con Elio, una persona che le farà capire di potersi fidare di lui e delle sue parole. Nel secondo episodio, in onda sempre il 29 novembre, la Serravalle annuncerà di essere arrivata ad un punto di svolta nell’indagine sulla famiglia Caruana. Silvia ha deciso di rivolgersi a Casiraghi per chiedergli aiuto e il suo supporto ancora una volta si rivelerà molto efficace. Dunque il piano di copertura della famiglia Caruana resterà inalterato…



