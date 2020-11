Vite in Fuga/ Anticipazioni terza puntata oggi 29 novembre: Silvia e Claudio..

Vite in Fuga, anticipazioni terza puntata oggi, 29 novembre

Dopo il tiepido doppio debutto della scorsa settimana, Claudio Gioè e Anna Valle tornano in onda in coppia con le nuove puntate di Vite in fuga, il thriller tutto italiano in cui i due sono protagonisti tra corse contro il tempo e nuove identità. A mettere in crisi i Caruana è stato un omicidio che sembra aver messo con le spalla al muro il capofamiglia, Claudio, scappato via sotto mentite spoglie insieme al resto della sua famiglia, inscenando la loro morte. Le cose sono cambiate quando la moglie scopre che lui era sul luogo del delitto quella notte ma non per uccidere l’amico bensì per tradirla. A quel punto tutto è cambiato e lo farà ancora visto che il promo mostra alcune scene inedite che rivelano che la protagonista non rimarrà ferma ad aspettare che tutto finisca nel dimenticatoio. Dall’altro late c’è la Serravalle che è convinta che i Caruana siano ancora vivi tanto da tendere loro una trappola usando il fidanzato di Alessio. Quest’ultimo, per vederlo, è corso a Gaeta in compagnia della madre per ritrovarsi poi la polizia alle calcagna. Solo l’arrivo del padre ha scongiurato il peggio per la famiglia, ma come andranno le cose per loro questa sera?

Silvia tradirà Claudio con Elio in Vite in Fuga?

Vite in Fuga tornerà in onda proprio oggi, 29 novembre, su Rai1 dalle 21.30 circa con una nuova puntata, la terza della serie, in cui Claudio si ritroverà a chiedere aiuto ad un geniale informatico, Udo, con alcuni disturbi della personalità. Ma cosa cerca il Caruana? A quanto pare l’uomo vuole dimostrare la sua innocenza chiedendo all’hacker di aiutarlo a mettere le mani sulle immagini relative alla notte in cui Riccardo è stato ucciso proprio per dimostrare che lui in quel momento non era lì ma si trovava nell’auto con la sua amante, la bella Gloria. La verità su quella notte e sul tradimento, ha messo in crisi Silvia che ha già spiegato che non dimenticherà quello che è successo. Le bugie del marito l’hanno fatta piombare in un incubo senza fine perché adesso tutto quello che Claudio ha detto potrebbe essere una bugia, anche il fatto che lui non sia un assassino lo è? In suo soccorso arriva un nuovo amico, il bell’Elio, un uomo che sembra attendibile e sincero e che in poco tempo riuscirà ad infilarsi nel suo letto, ma a quale prezzo? Intanto, la Serravalle ha scoperto che Gloria ha fatto la cameriera nel pub dove lavora anche Silvia che, intanto, chiede un altro favore a Casiraghi per tenere la famiglia Caruana al sicuro con un nuovo piano di copertura. Ma cosa ne sarà della famiglia di fuggitivi questa volta?



