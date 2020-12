Vite in Fuga/ Anticipazioni ultima puntata oggi, 7 dicembre: Claudio allo scontro…

Vite in Fuga, anticipazioni ultima puntata oggi, 7 dicembre

Gran finale di Vite in Fuga questa sera su Rai1. La coppia formata da Anna Valle e Claudio Gioè non è riuscita a portare a casa ascolti esorbitanti ma sicuramente i fan hanno gradito l’alta tensione che la fiction ha regalato in queste settimane con la doppia puntata a settimana. Se ieri l’appuntamento è stato con Claudio pronto a costituirsi dopo l’ennesima rottura con la moglie per le verità venute a galla sul fallimento della Banca, quest’oggi lo vedremo ancora al fianco di Silvia quando scoprirà che i suoi figli sono spariti nel nulla. Ma andiamo con ordine, nella puntata di ieri sera, Claudio Caruana si trovava in macchina con il suo nuovo collega quando la radio ha iniziato a dare notizie sul suo conto rivelando che avesse accettato una tangente per far fallire la banca in cui lavorava. La notizia rovina la giornata di Claudio ma anche quella di Silvia che stava ascoltando la radio proprio in quel momento. La vita dei Caruana è di nuovo a rischio visto che la donna è furiosa perchè se aveva messo da parte il tradimento sembra che non farà lo stesso con la corruzione, e se fosse davvero lui l’assassino di Riccardo? Intanto Alessio è sempre più in preda a mille domande perché pronto ad andare fuori dall’Italia per continuare a studiare musica. Se in un primo momento proprio Claudio è contrario, alla fine decide di lasciarlo libero di scegliere perché non si sente in grado di fermarlo, soprattutto adesso. A finire sotto la lente sono proprio Alessio e Ilaria che adesso temono che il padre non sia proprio quello che credevano e per il quale hanno sacrificato le loro vite.

Vite in Fuga manda Claudio allo scontro con il suo capo

Vite in Fuga torna in onda oggi, 7 dicembre, su Rai1 dalle 21.30 con il finale di stagione, gli ultimi due episodi in cui Alessio e Ilaria risultano essere spariti nel nulla. I figli di Claudio e Silvia sono spariti per loro volere o sono stati rapiti? A quanto pare la risposta è proprio quest’ultima e toccherà ai due genitori mettere da parte il loro astio e i loro scontri per partire alla loro ricerca. Questo spingerà Claudio a non costituirsi, almeno non fino a quando i suoi figli non saranno a casa sani e salvi. Sullo sfondo rimane lo scontro finale che andrà in scena tra il personaggio di Claudio Gioè e il suo capo. Forse è l’uomo che fino ad ora ha giocato con la sua vita oppure il vero colpevole è un altro e il suo vero volto lascerà tutti con il fiato sospeso?



