Vite in fuga, Finale di stagione/ Anticipazioni puntata 7 dicembre 2020

Vite in fuga tornerà domani, 7 dicembre 2020, con la puntata finale della prima stagione. Finalmente scopriremo, almeno si spera, il destino della famiglia Caruana fuggita e sotto copertura per scongiurare un’accusa falsa al capo famiglia. Al momento non si hanno delle notizie su una possibile seconda stagione della serie in questione e proprio per questo diventa ancora più importante cercare di capire la trama e l’epilogo che ci regalerà la puntata di domani. Quello che appare certo è che gli sceneggiatori, come capita sempre, daranno un finale alla stagione ma lasciandosi eventualmente una porta aperta per proseguire. Sta di fatto che ovviamente la produzione di una serie tv non può sapere prima della sua uscita il riscontro del pubblico e proprio per questo si decide di lasciare il finale un minimo aperto.

Vite in fuga, Finale di stagione: cosa accadrà?

Diamo uno sguardo alle anticipazioni delle nuove puntate di Vite in fuga. Claudio è sempre più convinto, dopo l’addio della moglie Silva, di costituirsi per l’omicidio di Riccardo anche se non è lui il colpevole. Questo, secondo lui, metterebbe fine alla fuga che ha costretto alla sua famiglia di scappare da Roma, lasciando così loro liberi. Quando sembra pronto a costituirsi alla polizia però arriva una notizia molto forte, i suoi figli sono spariti nel nulla. Questo lo turba molto e lo porta a cambiare idea, si reca subito a Salisburgo dove si è trasferita la sua famiglia e dove c’è ancora Silvia. Così cerca di capire cosa sia accaduto veramente e i due torneranno vicini per cercare di scoprire dove si trovano i due giovani ragazzi. Sarà dunque un finale adrenalinico e pieno di colpi di scena.



