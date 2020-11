Vite in Fuga/ La crisi di Silvia, anticipazioni 3^ puntata svelano dubbio tremendo

La seconda puntata di Vite in Fuga mette in evidenza la crisi sentimentale tra Silvia e Claudio. La fuga non placa le loro divergenze, infatti Silvia dopo aver scoperto il tradimento del marito con Gloria ha perso fiducia e interesse nei confronti dell’uomo. Decide di non rompere gli equilibri familiari esclusivamente per il bene dei figli, così recita una parte che ha vita breve. Nel giorno dell’anniversario con Claudio, ogni cosa va per il verso sbagliato. Anche la cena è un flop totale, senza contare che pendono dei sospetti tremendi sull’uomo da parte dell’ispettrice Serravalle. Mentre le indagini su un omicidio che potrebbe veder coinvolto Claudio proseguono, la famiglia Caruana cerca di sistemare i cocci dopo un periodo complicato. Anche il figlio Alessio comincia a dare segnali di cedimento nella seconda puntata e ad un certo punto decide di lasciare Gaeta.

Vite in fuga, il rapporto traballante di Silvia e Claudio

Nella seconda puntata di Vite in Fuga, Claudio ha fatto di tutto per riconquistare Silvia. Il loro rapporto sembra appeso ad un filo anche se ad un tratto una rivelazione sconvolgente cambia le carte in tavola. Silvia, convinta che Claudio fosse in compagnia dell’amante Gloria la sera dell’omicidio, scopre di sbagliarsi. E’ proprio Gloria a smontare l’ipotesi di Silvia con una telefonata glaciale. Così, proprio nel finale del doppio episodio, Silvia da un lato può tirare un amaro sospiro di sollievo ma dall’altro comincia a maturare sospetti devastanti su suo marito Claudio. Lui è visibilmente preoccupato ma è certo che la sua famiglia non nutra alcun dubbio nei suoi riguardi. Dalle anticipazioni della terza puntata, in onda domenica 29 novembre, si apprendono importanti sviluppi.

Anticipazioni terza puntata Una Vita In Fuga, in onda domenica 29 novembre

Torna domenica 29 novembre Una vita in Fuga. Doppio episodio in vista con le anticipazioni che svelano il piano di Claudio per scagionarsi dalle accuse di omicidio. L’uomo si mette in contatto con Udo, un esperto informatico con disturbi della personalità, che può aiutarlo a reperire le prove necessarie per dimostrare la sua innocenza. Claudio è costretto a combattere persino contro sua moglie Silvia, che inizialmente mostra grandi perplessità sulla sua versione dei fatti. Con un tradimento alle spalle e la possibilità di avere a che fare con un assassino, il personaggio interpretato da Anna Valle va in crisi. Intanto Elio nel quinto e nel sesto episodio si conferma un confidente per Silvia, ma anche un nuovo punto di riferimento di cui fidarsi ciecamente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA