Vitello da embrione artificiale: il progetto in Florida/ “Verranno impiantati nelle mucche”

Un essere vivente potrebbe nascere da un embrione artificiale e prendere vita. Quella che può sembrare la trama di un film di una realtà dispotica, in realtà è il progetto del dottor Zongliang “Carl” Jiang e del suo team in Florida. Gli scienziati hanno creato degli “embrioni sintetici” in laboratorio e li hanno ora impiantati nell’utero di otto vacche, sperando che almeno uno di essi possa trasformarsi facendo nascere un vitello sano. Se gli studiosi riusciranno nel loro intento apriranno così le porte ad un nuovo modo di concepire la riproduzione animale.

Come spiega “Futuro Prossimo”, il progetto del dottor Jiang si basa su una scoperta fatta circa un decennio fa: le cellule staminali che vengono lasciate in una piastra di coltura, tendono a auto-assemblarsi e a cercare di formare un embrione. Tali strutture vengono chiamate “modelli di embrione” o embrioidi. Nel 2022 un laboratorio Israele è riuscito a far crescere un embrione di topo in provetta fino alla comparsa delle pieghe craniche e di un cuore pulsante: il team della Florida vuole però andare oltre, creando un animale vivo. Lo scopo del dottor Jiang è quello di mostrare che questi embrioni sintetici possono svilupparsi in un organismo completo, dando vita proprio ad un animale.

Embrioni per creare un animale sano: il progetto

Se il progetto del dottor Zongliang “Carl” Jiang dovesse andare a buon fine, questo avrebbe ripercussioni su vari ambiti. Su questi, quello zootecnico: la tecnica infatti permettere di creare animali con le caratteristiche desiderate. Nel caso dei bovini, ad esempio, permetterebbe di “fabbricarne” uno che abbia una maggiore capacità di produrre di latte o una carne più magra. Allo stesso modo la tecnologia potrebbe anche permettere di salvare specie in via di estinzione, creando embrioni a partire da cellule conservate, come spiega “Futuro Prossimo”.

Non mancano però, ovviamente, anche interrogativi etici e di sicurezza. Se infatti è possibile creare un animale in questo modo, lo sarà anche con gli esseri umani? Quali effetti avrà questa manipolazione della vita sull’ecosistema e la biodiversità? Quesiti ai quali solamente il tempo potrà rispondere. Al momento il team di Jiang ha deciso di impiantare gli embrioni nelle vacche per una sola settimana: verranno poi esaminati per capire a che punto sia il processo di fecondazione.











