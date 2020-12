Viterbo, focolaio convento: 63 suore positive/ Screening su 115 religiose

Focolaio di coronavirus al convento San Francesco di Bagnoregio, provincia di Viterbo: positive 63 suore. La conferma è arrivata dall’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio sul portale “Salute Lazio”. Nella breve nota viene messo in risalto che lo screening riguarderà tutte le 115 religiose che fanno parte della struttura.

Scattato l’allarme, dunque, nel piccolo comune della Tuscia: «L’Asl di Viterbo comunica che si sta eseguendo l’indagine epidemiologica all’interno del convento di S.Francesco, sito nella località di San Francesco Bagnoregio in seguito alla riscontrata positività di una suora residente nel convento che si era sottoposta al tampone al drive in della Asl di Viterbo», fa sapere l’Unità di Crisi regionale.

Viterbo, focolaio convento Bagnoregio: 63 suore positive

A dare conferma del focolaio annotato al convento San Francesco è stato il sindaco di Bagnoregio Luca Profili. Il primo cittadino del comune in provincia di Viterbo ha messo in risalto che sono in totale 64 i nuovi casi positivi al Covid registrati sul territorio, 63 suore e un cittadino che non è collegato agli altri.

«È evidentemente una situazione pesante, ma se rimane all’interno del convento, sarà gestibile», ha spiegato Luca Profili, protagonista nel pomeriggio di una riunione con la Polizia Locale e la Croce Rossa per organizzare la gestione degli approvvigionamenti alle suore colpite dal virus. Il sindaco ha poi aggiunto: «Supereremo anche questo momento, manteniamo calma e ottimismo, siamo pronti e l’esperienza della Casa di Riposo ci sta aiutando».

