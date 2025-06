Era il 2021, in piena pandemia Covid, quando il padre di Ignazio Boschetto, Vito, veniva a mancare. Il celebre cantante lirico, noto per essere parte del trio de Il Volo, affrontava uno dei dolori più difficile nella vita di un uomo, la morte di un padre, buttandosi a capofitto nella musica e tornando sul palco dopo poco tempo. Vito Boschetto era originario di Marsala ed è morto il 28 febbraio, dopo un malore improvviso.

Anticipazioni FBI Most Wanted 6, puntata 9 giugno 2025/ Terroristi minacciano la sicurezza nazionale

Un addio arrivato in un momento d’oro della carriera del suo amatissimo figlio, per il quale, prima di andarsene, aveva deciso di trasferirsi a Bologna. Oltre a suo figlio Ignazio, Vito Boschetto ha lasciato una moglie, e mamma del cantante, Caterina Licari, e un’altra figlia, Nina.

Vito, il padre di Ignazio Boschetto e le dediche del figlio dopo la sua morte

Il pubblico de Il Volo è rimasto spiazzato non soltanto alla notizia della morte improvvisa dell’uomo ma anche per il fatto che, pochi giorni dopo questo triste evento, suo figlio Ignazio abbia deciso di salire sul palco di Sanremo ed essere comunque ospite al fianco dei compagni Piero Barone e Gianluca Ginoble, per esibirsi come Il Volo. Un gesto fatto “per mio padre”, aveva dichiarato proprio sul palcoscenico dell’Ariston commosso. Un’altra dedica all’uomo è arrivata all’Arena di Verona, quando proprio Piero Barone ha preso parola, sul finire dello spettacolo del trio del Volo, per fare una dedica speciale: “Questo spettacolo è dedicato a Vito, che ci guarda da lassù”. Quello tra Vito Boschetto e suo figlio Ignazio era un rapporto molto forte e bello: era stato proprio l’uomo a spingere il figlio a seguire il suo sogno di diventare un cantante e ad intraprendere la strada della musica, una strada che, in poco tempo, lo ha portato al successo.

Ercole ed Eleonora, chi sono i genitori di Gianluca Ginoble/ "La loro vita è cambiata con la mia"