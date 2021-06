Vito Boschetto, papà Ignazio Boschetto/ Dopo la sua morte, lo struggente ricordo

Vito Boschetto, il papà di Ignazio Boschetto che, insieme a Gianluca Ginoble e Piero Barone compone il trio de Il Volo, è venuto a mancare lo scorso 28 febbraio. Una scomparsa che ha lasciato un vuoro profondo in Ignazio che, con il padre, aveva un rapporto davvero speciale. Era stato proprio papà Vito a supportare Ignazio nelle sue scelte e a spingerlo verso la musica aiutandolo ad alimentare quella passione che, in pochi anni, è diventata un vero lavoro. Per poter stare più vicino al figlio, diventato famosissimo quando era ancora molto giovane, il signor Vito aveva anche lasciato la Sicilia trasferendosi a Bologna. Un legame unico quello tra Ignazio e papà Vito che, dopo la sua scomparsa è stato ricordato con un emozionante post sulla pagina Instagram ufficiale de Il Volo.

Il ricordo di Vito Boschetto nelle parole de Il Volo

Vito Boschetto è stato il primo fan di Ignazio che, con Il volo ha calciato i palcoscenici dei più importanti teatri del mondo. Dopo la sua scomparsa, Ignazio è stato circondato dall’affetto degli amici Gianluca e Piero. Pochi giorni dopo la scomprsa del signor Vito, i ragazzi de Il Volo gli hanno dedicato delle bellissime parole scritte a corredo di alcune foto in cui Ignazio, ancora bambino sorride accanto al padre. “Qualche anno fa abbiamo intitolato uno dei nostri concerti ‘Un’avventura straordinaria’. Ebbene, tutte le avventure contengono momenti di felicità e momenti di tristezza, la cosa fondamentale è quella di affrontare insieme ognuno di questi momenti. Uniti, sempre. Ciao Vito, ci mancherai”. Un legame speciale quello che Ignazio aveva con il padre e che porterà sempre nel suo cuore.

