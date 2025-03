Chi è Vito Bucci? Nelle ultime ore è stata annunciata la sua partecipazione a Pechino Express 2025, e molti si stanno chiedendo chi sia, la sua carriera e qualche informazione sulla sua vita privata. Iniziamo dalla sua professione: Vito Bucci ha iniziato a lavorare come assistente di produzione musicale alla Produzione Televisiva e Tour Music Fest per poi diventare il segretario di produzione per la Lux Vide. Successivamente si è dato completamente al mondo della produzione, diventando celebre per aver curato la stagione 13 e 14 di “Don Matteo” e “Che Dio ci Aiuti”, durante la stagione 6 e 7.

Pochissimo si sa sulla vita privata di Vito Bucci, se non che è sposato con Sergio Donato dal 9 settembre 2023. Il marito è un costumista ed entrambi condividono le foto della loro vita insieme su Instagram. Ma andiamo a scoprire qualcosa sulla biografia del produttore, che è nato nel 1988 a Matera, nonostante sia originario di Metaponto. Si iscrive al liceo classico per poi trasferirsi nella capitale e inizia a studiare Arti e Scienze dello spettacolo a La Sapienza di Roma.

Vito Bucci e Nathalie Guetta a Pechino Express 2025: la coppia dei “Cineasti”

I cineasti di questa edizione di Pechino Express 2025 sono Vito Bucci e Nathalie Guetta. Il programma inizierà a partire dal 6 marzo e i fan non vedono l’ora di scoprire come se la caveranno le coppie in gioco. Nathalie Guetta è la sorella dell’ormai defunto David Guetta, scomparso qualche anno fa dopo una brillante carriera. L’attrice, 66enne parteciperà a fianco di Vito Bucci con il quale ha recitato nella fiction Rai Don Matteo, luogo dove si sono conosciuti. Si chiameranno proprio “Cineasti” nel gioco, per sottolineare la loro passione per il cinema. Come se la caveranno nel corso del programma? La loro sinergia sul set si vedrà anche in questa incredibile avventura?