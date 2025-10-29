Chi era Vito, il padre morto di Ignazio Boschetto: è scomparso nel 2021, pochi giorni prima dell'inizio del Festival di Sanremo

Chi era Vito, il padre di Ignazio Boschetto: il malore improvviso e la morte

Solo poche settimane fa Ignazio Boschetto è diventato papà per la prima volta. Con la moglie Michelle Bertolini, ex Miss Venezuela, ha avuto infatti il piccolo Gabriele, che gli ha regalato l’immensa gioia della paternità. Dopo la nascita di Gabriele, Ignazio sarà senza dubbio pensato al papà Vito, morto purtroppo qualche anno fa.

Ma chi è il padre morto di Ignazio Boschetto? L’uomo, di nome Vito, è stata una figura fondamentale per la vita del figlio, che lo ha perso ormai più di quattro anni fa. Era infatti il 2021 quando Vito Boschetto si è spento, improvvisamente. È successo il 28 febbraio, poche ore prima che il figlio e i suoi compagni Gianluca Ginoble e Piero Barone salissero sul palco di Sanremo.

Vito Boschetto sembrerebbe essersi spento per un malore improvviso. Una morte che dunque non ha avuto avvisaglie e che ha gettato nella disperazione il figlio e tutta la famiglia. Nonostante la morte del papà, Piero aveva deciso comunque di esibirsi a Sanremo, anche per onorare la memoria del padre. Proprio il papà, originario della Sicilia, per rimanere vicino a Ignazio e sostenerlo nella sua splendida carriera aveva deciso di lasciare la sua amata isola per seguirlo a Bologna. Aveva, oltre al cantante de Il Volo, anche un’altra figlia, Nina.

Chi era Vito, il padre morto di Ignazio Boschetto: “Ci mancherai”

Ignazio Boschetto aveva uno splendido rapporto con il papà Vito, come raccontato più volte. Il cantante, che ha salutato per sempre il papà nel 2021, dopo un malore che lo ha ucciso, ha sofferto molto l’addio all’uomo, il suo idolo ed esempio più grande da sempre. Nonostante il grande dolore, l’artista aveva deciso ugualmente di esibirsi a Sanremo insieme ai compagni di sempre, Gianluca e Piero. Dopo la morte di Vito, Il Volo sui social ha scritto: “Ci sono momenti di felicità e momenti di tristezza. La cosa fondamentale è quella di affrontare insieme ognuno di questi momenti. Uniti, sempre. Ciao Vito, ci mancherai”. Un grande dolore, dunque, per Ignazio e non soltanto.

