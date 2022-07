Vito Coppola, addio a Ballando con le stelle/ La BBC punta su di lui

Ballando con le stelle 2022 senza Vito Coppola, nel cast

Mentre diversi format tv sono ufficialmente nel mezzo delle vacanze estive, le ultime anticipazioni concernenti la nuova edizione 2022 di Ballando con le stelle preannunciano un’importante e inaspettata novità nel cast dei ballerini professionisti del dancing-show condotto di Milly Carlcucci per casa Rai. L’ultima edizione di Ballando con le stelle, la sedicesima consecutiva, è stata vinta dalla coppia al centro del gossip del momento, Arisa nei panni di concorrente e aspirante ballerina e Vito Coppola nelle vesti di ballerino professionista e maestro di danza. E proprio quest’ultimo, subentrato nel cast di Ballando con le stelle nell’edizione 2021, a quanto pare, non è ora riconfermato al dancing-show, o almeno questo è stando quanto anticipa in queste ore Bubino blog. Secondo il portale-web beninformato, non vi sarebbe alcuna frizione tra l’esperto di danza e la produzione Rai di Ballando con le stelle e il suo mancato secondo ingaggio consecutivo nel cast di Ballando con le stelle 2022 sarebbe dovuto ad una chiamata speciale giunta per il sexy ballerino professionista.

Le altre anticipazioni tv di Ballando con le stelle e la proposta per Coppola

Quest’ultimo, che è ora al centro del gossip per una lovestory tra alti e bassi con Arisa, dopo Ballando con le stelle 2021, non sarebbe riuscito a resistere alla tentazione di prendere parte alla versione anglosassone del format Rai sul ballo, ovvero Strictly come dancing. La BBC avrebbe messo gli occhi su di lui, tanto da volerlo nel cast degli insegnanti di danza al format anglosassone e Vito Coppola avrebbe quindi accettato la proposta ricevuta dall’estero, nonostante il sodalizio stretto con la produzione di Rai Uno alla sua prima esperienza tv nel cast di Ballando con le stelle, che lo ha condotto alla vittoria insieme ad Arisa. Ballando con le stelle 2022, quindi, dovrà fare a meno del ballerino professionista di Eboli e partirà, salvo cambiamenti repentini nei palinsesti tv, il prossimo 8 ottobre 2022 su RaiUno e sotto la conduzione di Milly Carlucci, per un totale di 11 appuntamenti tv.

