Vito Coppola, dolce dedica ad Arisa prima di salire sul palco/ Prove di seduzione?

Vito Coppola non vede l’ora di salire sul palco per la puntata serale del Cantante Mascherato. E lo dimostra postando con entusiasmo filmati e clip promo del programma condotto da Milly Carlucci, che torna proprio questa sera su Raiuno. Ciò che non è passato inosservato ai fan del ballerino, naturalmente, è la dedica speciale che ha riservato ad Arisa. Sulle note de L’Arca di Noè, brano realizzato dalla cantante, Vito Coppola ha pubblicato un collage di fotografie davvero dolcissime. Nelle immagini, ovviamente, ci sono lui e Arisa che si abbracciano e mostrano complicità nelle varie apparizioni televisive insieme. Ricordiamo che i due, in occasione di Ballando con le Stelle, hanno fatto sognare il pubblico con una breve, ma intensa, love story durata tutto il programma.

Arisa mostra la collezione di sex toys/ "Non mi manca niente, servono per vivere..."

Vito Coppola e Arisa, una complicità senza fine?

La domanda, quindi, sorge spontanea: Arisa e Vito Coppola sono tornati insieme? Dopo la rottura, se così possiamo chiamarla, i due avevano mantenuto rapporti molto cordiali e affettuosi. Era stata la stessa cantante però a stroncare possibili sviluppi futuri, ridimensionando le aspettative dei fans: “Ci abbiamo provato, non è andata. Non sono triste. Gli voglio bene, mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza”, aveva detto. Ora il post romantico di Vito: che sia cambiato qualcosa?

LEGGI ANCHE:

Arisa/ “Sono ancora in tempo per dei figli: un semino che vuoi che sia? L’amore…”Arisa e Vito Coppola stanno insieme?/ Lei: “ringrazio il cielo di averlo conosciuto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA