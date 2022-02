Vito Coppola e Arisa, storia finita dopo Ballando con le Stelle/ Ecco perché

Tra Vito Coppola e Arisa è iniziata e finita in un battito di ciglia. Se a Ballando con le Stelle avevano fatto sognare con la loro cavalcata romantica verso la vittoria finale, una volta spente le telecamere del programma, anche il loro amore pare averne risentito, affievolendosi definitivamente. I malpensanti non sono affatto stupiti, sono infatti convinti che i due concorrenti abbiano giocato molto sulla propria relazione, al punto da protrarla fino alla puntata finale.

Andrea Di Carlo, chi è l'ex fidanzato di Arisa?/ Non solo autore televisivo...

In ogni caso, una volta tornati entrambi alla loro vita di tutti i giorni, le strade si sono separate come ha confermato Arisa qualche settimana fa: “Ci abbiamo provato, non è andata. Non sono triste. Gli voglio bene, mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza“, ha detto sinteticamente la cantante.

Testo “La notte" di Arisa/ La cover a Il Cantante Mascherato

Vito Coppola, chi è il ballerino che aveva fatto perdere la testa ad Arisa e perché è finita

Arisa non è apparsa affatto affranta dall’epilogo con Vito Coppola, anche se ricorda con piacere l’esperienza condivisa insieme a Ballando con le Stelle. “Non è morto nessuno e ringrazio il cielo di averlo conosciuto. Ci siamo dati tanto ma per favore non chiedetegli più nulla di me. L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare, una parte del tempo che impieghiamo per vivere e non è detto che per sentirci innamorati si debba essere corrisposti. Altrimenti non esisterebbe la fede”, ha affermato al cantante.

AKA 7EVEN DUETTO CON ARISA A SANREMO 2022/ Il commovente omaggio ad Alex Baroni

La rottura, quindi, non sembra aver destabilizzato più di tanto Arisa. Vito Coppola, invece, potrebbe averne risentito di più. Il ballerino di Ballando con le Stelle, infatti, sembrava follemente innamorato della sua allieva. Adesso proverà a voltare pagina concentrandosi unicamente se se stesso e sulla scuola di ballo dove lavora come insegnante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA