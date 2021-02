Vito Crimi (M5s), video consultazioni/ “Se ci sarà governo Draghi ci saremo”

Vito Crimi e non Beppe Grillo ai microfoni della stampa dopo le consultazioni con il premier Mario Draghi. «Abbiamo ribadito la consapevolezza della situazione in cui si trova il Paese, c’è la consapevolezza della necessità di dotare il Paese al più presto possibile di un nuovo governo che possa adottare tutte le misure necessarie», l’esordio del reggente del Movimento 5 Stelle.

«Alcune forze di maggioranza hanno dialogato e ottenuto risultato importanti», ha ricordato Vito Crimi nel corso del suo intervento, sottolineando la necessità di una «vocazione solidale, ambientalista ed europeista». «Bisogna ripartire da quello che è già stato realizzato», il monito del reggente pentastellato. É stata «ribadita la nostra volontà che non siano indebolite misure come il reddito di cittadinanza», ma non solo: «Abbiamo ribadito il concetto che quando e se si formerà un governo, noi ci saremo sempre con la lealtà».

VITO CRIMI: “M5S CI SARÀ CON LEALTÀ”

Vito Crimi ha giudicato positivamente il dialogo con il premier incaricato: «È stato interessante il confronto sulle posizioni distinte. Noi non abbiamo mai fatto prevalere il consenso rispetto all’interesse del Paese, abbiamo fatto scelte coraggiose che potevano portare parte del Paese a non condividerle, alcune misure ci hanno portato alla riduzione del consenso, ma prevale la responsabilità». Il leader ad interim grillino ha poi rimarcato: «Abbiamo trovato una persona che ha ribadito l’importanza di preservare il lavoro fin qui fatto, abbiamo sottolineato la necessità di una maggioranza politica solida, che possa sostenere un governo solido, superando quelle criticità che hanno portato alla fine del Conte II. Non dimentichiamo gli atti fatti da alcune forze politiche, ma siamo pronti a superare ogni cosa nell’interesse del Paese. Adesso ci aspettiamo dal premier incaricato una sintesi». Qui di seguito il video dell’intervento di Vito Crimi post-consultazioni con Mario Draghi.





