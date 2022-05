Vito, il padre morto di Ignazio Boschetto/ “Uniti, sempre anche dopo la morte”

Ignazio Boschetto e la morte del padre Vito

Vito Boschetto è il padre di Ignazio Boschetto scomparso giovanissimo lasciando un vuoto incolmabile nella vita del tenore de Il Volo. Un lutto che ha cambiato la vita del giovanissimo artista conosciuto in tutto il mondo e arrivato anche all’improvviso sconvolgendo tutta la famiglia Boschetto. Ad annunciare la morte del padre è stato proprio il giovane tenore condividendo con i fan una foto in compagnia del padre in cui erano abbracciati, felici e sorridenti. “Qualche anno fa abbiamo intitolato uno dei nostri concerti ‘ Qualche anno fa abbiamo intitolato uno dei nostri concerti ‘Un’avventura straordinaria’. Ebbene, tutte le avventure contengono momenti di felicità e momenti di tristezza, la cosa fondamentale è quella di affrontare insieme ognuno di questi momenti. Uniti, sempre. Ciao Vito, ci mancherai” – ha scritto Ignazio.

DOMENICA IN SHOW/ Diretta e ospiti: Il Volo, apertura "pirotecnica" da Mara Venier

La notizia della morte del padre di Ignazio Boschetto ha scosso davvero tutti, compresi i fan del tenore de Il Volo che in un momento così difficile ha trovato negli amici e colleghi Gianluca e Piero due ancore a cui aggrapparsi.

Come è morto Vito Boschetto, il padre di Ignazio de Il Volo?

Vito Boschetto, il padre di Ignazio Boschetto, è morto per un malore improvviso. Non è dato sapere di più, visto che il cantante de Il Volo non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito all’improvvisa morte dell’amato padre che ha lasciato la moglie Caterina Licari e i due figli Ignazio e Nina. Ignazio dopo diverso tempo ha parlato della morte del padre negli studi di Verissimo aprendo il suo cuore: “io parlando con altre persone che hanno perso un genitore presto o anche tardi ho capito che non si è mai pronti ad accettarlo. Io non ho perso mio padre, mio padre è sempre con me”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il fidanzamento mai ufficializzato/ Lei vuole un altro figlio?

Un rapporto meraviglioso quello tra padre e figlio come ha rivelato la voce de Il Volto: “papà Vito era molto orgoglioso di me”. A rassicurarlo gli amici Gianluca e Piero che hanno aggiunto: “i nostri genitori sono i genitori di tutto”.

LEGGI ANCHE:

Il Volo: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble/ "Nuovo album? Lustro al maestro Ennio Morricone"

© RIPRODUZIONE RISERVATA