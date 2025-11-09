Trovati dei resti umani nella villetta di Vito Mezzalira: l'uomo 72enne, ex postino, era sparito nel 2019 senza lasciare alcuna traccia

A distanza di oltre sei anni dalla ancora misteriosa sparizione dell’ex postino ormai 72enne Vito Mezzalira potrebbe essere vicina un’importante svolta nell’indagine aperta dagli inquirenti nel 2022 e che recentemente li ha visti effettuare un nuovo sopralluogo nell’abitazione che l’uomo aveva personalmente ristrutturato per trascorrere gli anni della pensione assieme alla moglie, Mariuccia Orlandi: un caso – quello di Vito Mezzalira – lungo e articolato per il quale la sorella dell’uomo non si è mai data per vinta, fino a questa (probabile) svolta.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi: incidente tangenziale sud di Bergamo, 3 morti per scontro tra auto

Riavvolgendo un attimo il nastro della memoria, è utile ricordare che di Vito Mezzalira nel piccolo comune di Sagrado – appunto, alle porte di Gorizia – si parla almeno dal 2019: fu proprio nel corso di quell’anno, infatti, che il 72enne sparì senza lasciare alcuna traccia da un giorno all’altro; ma le voci furono messe presto a tacere dalla stessa Orlandi che parlò di una probabile fuga romantica legata a presunti problemi economici pregressi.

Santa Messa Rai 1 oggi 9 novembre 2025/ Diretta video streaming dalla Cattedrale di Acerra (Napoli)

A non crederci, però, fu – come dicevamo prima – la sorella di Vito Mezzalira che nel 2022 (ormai a tre anni dalla scomparsa) notò che le pensione del fratello veniva regolarmente ritirata presso l’ufficio postale: fu così che iniziarono a sorgere alcuni dubbi su Mariuccia Orlandi e sul suo fratellastro Moreno Redivo, iscritti – come atto dovuto – nel registro degli indagati con le ipotesi gravissime di omicidio, occultamento di cadavere e truffa ai danni dello stato.

Trovati dei resti umani nascosti nella villetta di Vito Mezzalira: probabile svolta nel caso del postino scomparso nel 2019

Seppur l’indagine si sia aperta nel 2022, però, negli anni gli inquirenti non sono mai riusciti a trovare elementi utili per sostenere la loro tesi dell’omicidio di Vito Mezzalira ordito – niente meno – che dalla moglie nonostante siano stati svolti numerosi sopralluoghi presso l’abitazione nella quale aveva vissuto fino al giorno della sua misteriosa sparizione; tutto questo, almeno, fino all’ultima svolta nella giornata di ieri.

Venditti denuncia pm di Brescia? "Carte false per infamarmi"/ Garlasco, Nordio: "Va rivisto processo a Stasi"

Durante l’ennesimo sopralluogo nella villetta di Vito Mezzalira, infatti, gli inquirenti hanno utilizzato un georadar e una cane molecolare, scoprendo l’esistenza di un pozzo sotterraneo ricoperto con del cemento a due passi dal garage dell’abitazione: dentro al pozzo gli inquirenti hanno trovato dei resti umani (ormai, ovviamente, irriconoscibili) e alcuni brandelli di vestiti; e seppur per ora sia presto per dire che siano di Vito Mezzalira – e saranno le analisi a confermarlo -, tutte le ipotesi sembrano convergere verso questa strada.