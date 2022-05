Vito, padre Ignazio Boschetto de Il Volo/ “Anche dopo la morte è sempre al mio fianco”

Vito Boschetto, è morto il padre di Ignazio Boschetto

Vito Boschetto è il padre di Ignazio Boschetto, uno dei tre tenori de Il Volo. La scomparsa prematura del papà ha lasciato un incolmabile nella vita del giovanissimo tenore italiano che in diverse occasioni ha voluto ricordarlo. Anche sui social Ignazio ha postato diverse foto in compagnia dell’amato papà, tra cui spunta un primo piano in cui si vedono i due abbracciati e felici: “qualche anno fa abbiamo intitolato uno dei nostri concerti ‘Un’avventura straordinaria’. Ebbene, tutte le avventure contengono momenti di felicità e momenti di tristezza, la cosa fondamentale è quella di affrontare insieme ognuno di questi momenti. Uniti, sempre. Ciao Vito, ci mancherai”.

La morte del padre Vito è arrivata all’improvviso. Un dolore atroce ed immenso per il cantante italiano che ha trovato nei colleghi ed amici Piero Barone e Gianluca Ginoble due forti spalle a cui sorreggersi. Il cantante ha rotto il silenzio sulla morte del padre negli studi di Verissimo confessando a Silvia Toffanin: “parlando con altre persone che hanno perso un genitore presto o anche tardi ho capito che non si è mai pronti ad accettarlo”.

Ignazio Boschetto sulla morte del padre Vito

Ignazio Boschetto con la voce rotta dall’emozione ha raccontato della morte del padre Vito. “Io non ho perso mio padre, mio padre è sempre con me” – ha detto il cantante che parlando del rapporto con il papà ha aggiunto – “era molto orgoglioso di me”. Piero Barone e Gianluca Ginoble poco dopo hanno fatto una doverosa precisazione: “i nostri genitori sono i genitori di tutto”.

La morte di Vito Boschetto è arrivata a marzo scorso quando il trio del Volo si è ritrovato a dover partecipare come super ospiti al Festival di Sanremo. Per Ignazio non è stato facile, ma il cantante ha deciso ugualmente di salire sul palcoscenico del Teatro Ariston. “Ignazio ha dimostrato di essere forte” ha detto Piero – “siamo stati ospiti a Sanremo e tutto ci aspettavamo non arrivasse. È arrivato col sorriso, ci ha stupito. Ci ha insegnato tanto”. Proprio Ignazio ha precisato : “non ci è stato un attimo in cui ho pensato di non farlo. Con tutti i sacrifici che ha fatto insieme a mia madre fino a oggi, ho pensato non me li permetterebbe mai. L’ho fatto per lui”.

