Vito, papà di Ignazio Boschetto de Il Volo, è morto/ Stroncato da un brutto male

Vito, papà di Ignazio Boschetto de Il Volo, è morto

Il mondo della musica tutto era in festa ed è in festa in queste ore per via dell’inizio di Sanremo 2021 ma una tremenda notizia ha sconvolto il pubblico de Il Volo: Vito, papà di Ignazio Boschetto, è morto stroncato da un terribile male. La notizia è stata divulgata solo nelle scorse ma sembra che il papà di uno dei tre tenorini del famoso gruppo, sia morto già domenica scorsa in quel di Bologna, la città dove vive il figlio. Secondo i bene informati, Vito Boschetto è morto domenica 28 febbraio lasciando i suoi figli, Ignazio e Nina, la figlia maggiore, ma anche l’amata moglie Caterina Licari. La famiglia del tenorino è da sempre molto unita e in molti hanno avuto modo di conoscere marito e moglie proprio all’epoca di Ti Lascio una canzone quando entrambi accompagnavano il figlio tra i concorrenti del talent musicale per bambini. Sono loro che hanno accompagnato in lungo e in largo Ignazio andando spesso anche all’Estero per seguirlo nella sua carriera senza mai fargli mollare gli studi. E adesso?

La partecipazione de Il Volo a Sanremo 2021 cancellata?

Vito Boschetto è morto e il lutto ha stravolto il figlio Ignazio che adesso dovrà raccogliere tutte le sue forze, sfoggiare il suo sorriso migliore, e salire sul palco del 71esimo Festival di Sanremo. Il Volo, infatti, avevano confermato la loro presenza al Festival proprio nei giorni scorsi annunciandolo sui social ma non è detto che i programmi adesso potrebbero cambiare alla luce di quello che è accaduto in queste ore. Sui social del gruppo tutto tace e anche sul profilo privato di Ignazio non vi è alcun dettaglio solo uno stuolo di amici e colleghi che, tra migliaia di fan, hanno lasciato il loro messaggio di cordoglio.



