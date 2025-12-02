Vito Pende, figlio di Stefania Sandrelli: chi è? Come il papà Nicky Pende, è un medico: si tratta di un chirurgo laparoscopico

Stefania Sandrelli ha vissuto nel corso della sua vita diversi amori importanti. Uno di questi è quello per Nicky Pende, che ha sposato. Il medico, in passato suo marito, è stato uno dei suoi amori più grandi, con il quale ha messo al mondo anche un bambino, Vito, che ha poi seguito le orme del papà. Nato a Roma nel 1973, il figlio di Stefania Sandrelli si è specializzato in chirurgia oncologica dell’apparato digerente, con particolare riferimento a quella laparoscopica e robotica. È dunque uno stimato professionista, che non ha seguito in alcun modo le orme della mamma come invece ha fatto Amanda, la sua sorella maggiore, nata nel 1964.

Vito Pende, il figlio di Stefania Sandrelli, è nato dal matrimonio con Nicky Pende che non è stato per nulla felice e fortunato per l’attrice, che ha sofferto per via delle cattive abitudini del marito, allontanando persino la figlia Amanda da casa, mandandola a Milano dal papà Gino Paoli. “Vito, nostro figlio, era appena nato. Purtroppo io e Nicky litigavamo di continuo, volavano piatti” ha raccontato al Corriere della Sera l’attrice, che ha sofferto molto per quell’uomo che aveva l’abitudine di abusare dell’alcol.

Vito Pende, figlio di Stefania Sandrelli: stimato medico

Come dicevamo, Vito Pende, il figlio di Stefania Sandrelli, non è un personaggio conosciuto nel mondo dello spettacolo se non per essere figlio della grande attrice. Vito, infatti, ha seguito le orme del padre nel mondo della medicina. “È chirurgo laparoscopico, molto stimato e bravo. Adora il suo lavoro, non si tira mai indietro e fa guardie su guardie” ha raccontato di lui la mamma, molto orgogliosa di quel figlio che nonostante le numerose difficoltà in famiglia, è diventato un medico stimato.

Al di là del suo mestiere, non sono tantissime le informazioni che si hanno sul figlio di Stefania Sandrelli che avendo scelto un mestiere lontano dal mondo dello spettacolo, ha sempre tenuto privata la sua vita, non mostrandosi in pubblico se non in rare occasioni. Vito Pende sarebbe comunque papà di tre figlie femmine.

