Vittime di guerra/ Su La7 il film con Sean Penn (oggi, 6 settembre 2019)

Il film Vittime di guerra andrà in onda oggi, 6 settembre 2019, a partire dalle ore 21.15 su La7. Si tratta di una pellicola del 1989 diretta dal maestro Brian De Palma. Nel casto figurano nomi di grandi attori quali Sean Penn, Michael J. Fox e Ving Rhames. Il film è tratto da una storia vera in quanto narra le vicende di quello che è passato alla storia come l’incidente della Collina 192, durante la guerra del Vietnam, già portato in scena in un film di Michael Verhoeven. Tuttavia il soggetto del film è tratto dal romanzo di Daniel Lang, sceneggiato da David Rabe. A curare le musiche il grande maestro Ennio Morricone.

Vittime di guerra, la trama

Vittime di guerra parla di quanto accaduto in Vietnam nell’anno 1966. Una squadra di soldati americani che fa parte dell’LRRP durante un controllo in un villaggio perde un membro, caduto in un’imboscata. Per rappresaglia, i quattro componenti del gruppo decidono di rapire una ragazza, colpevole solo di essere vietnamita e di essere la più carina di tutte le giovani presenti durante il rastrellamento. Solo un quinto, il gracile soldato semplice Sven Eriksson, interpretato da Michael J. Fox, è contrario ma viene presto messo a tacere in quanto in minoranza. Tran Thi Oanh, questo il nome della ragazza interpretata da Thuy Thu Le, viene strappata alla sua famiglia, dalle braccia della madre che sa che non la rivedrà più, non solo come bottino di guerra ma anche come giocattolo sessuale in quanto sarà ripetutamente stuprata, anche in gruppo, dai soldati americani. Il più feroce di tutti è il sergente Tony Meserve, a cui dà il volto Sean Penn, convinto che i vietnamiti, in quanto nemici, non abbiano diritti e non abbiano un’anima e per questo vadano uccisi o sfruttati: con la stessa violenza con la quale si scaglia contro il nemico, Meserve si prodiga per proteggere i suoi, salvando la vita allo stesso Sven che diverrà poi il suo più grande accusatore. Il soldato Eriksonn, infatti, prova più volte a fuggire con la giovane, ormai rassegnata al suo destino alla stregua di un sacco vuoto e senz’anima, ma non riesce e finisce solo per innervosire ancora di più i suoi commilitoni che, sentendosi sul punto di essere scoperti e temendo la corte marziale, decidono di uccidere barbaramente la ragazza per evitare che possa raccontare quanto accaduto in quei giorni di prigionia. Sopravvissuti ad un’altra imboscata dei vietcong, i cinque tornano al proprio reggimento e Sven decide di non riuscire a sopportare il dolore di quanto ha vissuto e non ha potuto evitare, denunciando così i suoi compagni. I quattro verranno giudicati dalla corte marziale, Sven vedrà rovinata per sempre la sua carriera per l’opposizione dei suoi superiori che preferirebbero insabbiare il caso e dovrà convivere per tutta la vita con il rimorso di non essere riuscito a salvare una innocente.

