Vittime maltempo: bomba d’acqua Arezzo, anziano morto/ Nubifragi Bolzano e Fiumicino

Il maltempo torna a far danni in mezza Italia e solo nelle ultime 12 le vittime registrate sono purtroppo già salite a tre: la bomba d’acqua tra Firenze e Arezzo ha provocato la morte di un anziano, dato per disperso già ieri ma trovato senza vita questa mattina. Altre due tragedia sono poi occorse in Alto Adige – dove una 45enne è morto folgorata durante una gara podistica – e nelle vicinanze di Roma, a Fiumicino dove un nubifragio e una tromba d’aria hanno ucciso una donna. Gli interventi di Vigili del Fuoco e Protezione Civile si sono triplicati nelle ultime ore, con la Toscana sopra tutte le Regioni che ha visto un’impennata di maltempo con conseguenti nubifragi in larga parte del Fiorentino e dell’Aretino. L’uomo di 72 anni disperso nella serata di ieri ad Arezzo, in frazione Olmo, è stato trovato poco fa dai vigili del fuoco all’interno del campo sportivo del paesino: ieri sera era stata rinvenuta la sua auto vuota in un sottopasso delle Ristradelle, ma l’uomo è stato travolto da acque e fango improvvise arrivate con il nubifragio devastante della tarda serata. La bomba d’acqua ha generato poi diversi altri danni anche se per fortuna di vittime ulteriori non ce ne sono stati: città allagata ad Arezzo, strade sottosopra e case isolate con ben 150 millimetri scesi in sole 3 ore.

TRAGEDIA E NUBIFRAGI IN MEZZA ITALIA: CAOS A ROMA E FIUMICINO

Le altre due vittime del maltempo estivo, conseguente ad un caldo afoso durato per oltre due settimane, sono da registrarsi in Alto Adige dove un’atleta norvegese è stata folgorata da un fulmine mentre correva la Suedtirol Ultra Skyrace vicino a Bolzano. La saetta l’ha colpita nei pressi del lago di San Pancrazio, sopra Campolasta; terza e ultima vittima è una donna di Fiumicino che nel mentre di una violenta tromba d’aria, all’interno della sua Smart, si era riparata sotto un benzinaio. Purtroppo la violenza del passaggio d’aria, ha letteralmente sollevato l’auto e l’ha sbalzata a centinaia di metri di distanza all’interno di un canale di bonifica, riporta Tg Com24. È morta sul colpo, senza possibilità di essere salvata dai sanitari accorsi. Acqua viene segnalata anche stamani dall’Atac alle stazioni della linea A della metropolitana di Roma Repubblica e Cipro: «I treni non fermano temporaneamente a stazioni Repubblica e Cipro per la presenza di acqua proveniente da aree esterne. Tecnici al lavoro per pulizia e ripristino» ha fatto sapere l’Atac stessa.

#27luglio #Toscana 21:00, i #vigilidelfuoco sono al lavoro per allagamenti e danni causati dall’ondata di maltempo che ha colpito #oggi le province di #Firenze e #Arezzo. Sono 70 le richieste di intervento da effettuare pic.twitter.com/iEfIia0sMv — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 27, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA