Vittoria Belvedere/ “Amo Monica Vitti, ho visto tutti i suoi film”

Vittoria Belvedere si è raccontata a Il Giornale parlando dei suoi inizi, ma anche della sua musa cinematografica. L’attrice, che in passato ha condotto anche il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, ha ricordato la sua prima volta sul set nel videoclip “Abbi dubbi” di Edoardo Bennato: “Avevo conosciuto da poco in un contesto lavorativo quando ero ancora soltanto una modella, un parrucchiere di Viareggio che mi consigliò questa opportunità. Niente di importante, pensa che Bennato non lo incontrai neanche. Ma allora non ambivo ancora alla recitazione”. Parlando poi della sua carriera la Belvedere non nasconde di aver superato quasi tutti i provini a cui si è presentata anche se ce è uno che ricorda ancora oggi con molto piacere: “ricordo quello per Jose Maria Sanchez per la serie “Le ragazze di Piazza di Spagna”. Mi consigliarono di provarci, nonostante si dicesse che c’era già una raccomandata. Dopo aver sostenuto il provino il regista mi fece i complimenti”.

Vittoria Belvedere: “l’amicizia tra attrici donne esiste davvero”

Attrice di cinema e fiction, Vittoria Belvedere ha anche rivelato che la sua musa ispiratrice è Monica Vitti: “io la amo, ho visto tutti i suoi film: è bella, brava, comica, autoironia. Ma non ha mai avuto la presunzione di assomigliare a lei. Però, dopo aver interpretato tanti ruoli drammatici in tv e al cinema, grazie al teatro ho esordito come comico scoprendo di essere autoironia”. Attualmente, infatti, l’attrice è impegnata al teatro ne le “Figlie di Eva”, lo spettacolo con Maria Grazia Cucinotta e Michela Andreozzi. Un’esperienza che la Belvedere ha raccontato così: “sta andando benissimo, sia sul palco che dietro: ce ne combiniamo di cotte e crude e confermo che l’amicizia tra attrici donne esiste davvero”. L’attrice a sorpresa rivela un lato inedito: “prima di salire sul palco facciamo di tutto, dai rutti alle puzzette. Maria Grazia all’inizio era un pò scandalizzata, ma ora ride e scherza con noi. Si sono un pò scaricatrice di porto!”

