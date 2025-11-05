Tutto su Vittoria Belvedere: i problemi alla tiroide e il morbo di Basedow dell'attrice.

Vittoria Belvedere è tra le attrici più conosciute e amate del piccolo schermo che, oltre ad aver recitato in tanti film e fiction, in passato, è stata anche una modella. Accanto ad una carriera importante, ha costruito una splendida famiglia con Vasco Valerio con cui è sposata da 25 anni e con il quale ha avuto tre figli: Lorenzo, Niccolò ed Emma. Sempre molto sincera e schietta, Vittoria Belvedere, nel 2019, in occasione di un’intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me, programma di Raiuno condotto da Caterina Balivo, raccontò i problemi di salute incontrati nel corso della sua vita.

Cesare Bocci, chi è moglie Daniela Spada? Malattia e coma dopo ictus/ "Ha affrontato tutto con coraggio"

L’attrice ha così raccontato di aver scoperto di essere ipertiroidea. I problemi alla tiroide si sono uniti ad un precedente problema di saluti ovvero il morbo Basedow.

Vittoria Belvedere: cosa sono l’ipertiroidismo e il morbo di Basedow

Nell’intervista rilasciata qualche tempo da a Caterina Balivo, nel salotto di Vieni da me, Vittoria Belvedere ha raccontato che i problemi sono iniziati intorno ai 30 anni da una fortissima acne. Dopo aver fatto tutti i controlli, ha scoperto di essere ipertiroidea al punto che, nonostante mangiasse, non ingrassava.

Sophie Codegoni ha un nuovo fidanzato?/ I rumor insistono ma lei ‘schiva’ il gossip

Oltre ai problemi di tiroide, la Belvedere ha anche raccontato di avere il morbo di Basedow, una patologia che provoca l’uscita del bulbo oculare. Un racconto sincero quello dell’attrice che ha scelto di raccontarsi ai fan che, sin dall’inizio della sua carriera, l’hanno sempre amata per il talento, l’evidente bellezza, il sorriso e la schiettezza con cui si è sempre raccontata.