Vittoria Belvedere, chi è l'attrice e modella: gli esordi da giovanissima tra passerelle e miniserie tv. Poi le tre gravidanze e la pausa

Vittoria Belvedere, attrice e modella originaria di Vibo Valentia, ha cominciato a sfilare da giovanissima, a soli 13 anni, incontrando proprio durante un servizio fotografico l’agente Paola Petri, moglie del regista Elio Petri, che stupita dalle sue doti espressive, l’ha spinta a recitare. È cominciata così la sua carriera, che l’ha portata in poco tempo a recitare in diverse miniserie tv: la prima è stata “Piazza di Spagna” nel 1992.

Vasco Valerio, marito di Vittoria Belvedere/ Insieme 3 figli: "Prime due gravidanze non erano in programma"

A seguire è arrivato anche il cinema, anche se principalmente nel corso della sua carriera, Vittoria ha recitato in diverse miniserie tv. Nel 2002, Belvedere ha condotto al fianco di Manuela Arcuri e Pippo Baudo anche il Festival di Sanremo, in uno dei riconoscimenti più importanti della sua carriera.

Vittoria Belvedere, chi è l’attrice e modella: le ultime avventure

Dopo una lunga pausa dal mondo della televisione, Vittoria Belvedere è tornata sul piccolo schermo prima come concorrente di Ballando con le stelle, nel 2011, e poi nel 2016 a Tale e Quale Show. Dopo essere diventata mamma di tre figli, Vittoria ha messo in pausa la sua carriera televisiva, a quanto sembrerebbe non per scelta: “Ho scelto di fare la mamma e la tv mi ha dimenticata perché ho scelto di occuparmi di loro” ha raccontato qualche anno fa l’attrice.

Malattia Vittoria Belvedere/ Incinta di Lorenzo nonostante mi dissero che non potevo avere figli

“In tv funziona così: fintanto che sei in video, come attrice o ospite nei talk, esisti. Altrimenti” ha spiegato ancora l’attrice, che dunque si è trovata costretta ad allontanarsi dal mondo della televisione e del cinema nonostante ne facesse parte da tantissimi anni ormai, avendo esordito da giovanissima.