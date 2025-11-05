Vittoria Belvedere e il marito Vasco Valerio: un amore lungo più di 25 anni, tre figli e una crisi profonda superata grazie alla fede.

Attrice di successo e donna piena di talento, Vittoria Belvedere ha un marito al quale è molto legata. Lui si chiama Vasco Valerio ed è un organizzatore di eventi con il quale è sposata nel 1999 e ha avuto tre figli: Emma, Niccolò e Lorenzo. Oggi i due sono innamoratissimi, ma in passato hanno avuto dei problemi e una grossa crisi patrimoniale, fortunatamente superata al meglio. In particolare, l’attrice aveva confidato tutto a Caterina Balivo nel programma Vieni da me, dove ha raccontato di questo periodo difficile con il marito.

Vittoria Belvedere piange a La Volta Buona: “Avrei voluto salutare Pippo Baudo…”/ La struggente confessione

Secondo quanto ha confessato Vittoria Belvedere, la crisi è stata superata anche grazie alla fede. In un’intervista a Il Giorno aveva detto queste parole: “Sono credente e mio marito altrettanto: non andiamo in chiesa tutte le domeniche, ma se siamo ancora assieme dopo tutto questo tempo è anche per questo. Un bene per i nostri figli: oggi i genitori separati sono quasi di più ormai degli altri”.

Vittoria Belvedere, chi è l'attrice e modella/ "Dimenticata dalla tv da quando sono mamma"

Vittoria Belvedere racconta la crisi: “Mi sono sentita esclusa da mio marito“

Vittoria Belvedere e il marito Vasco Valerio stavano per lasciarsi, ma cos’è successo? A Caterina Balivo aveva raccontato tutto per filo e per segno. La crisi era scaturita dopo un periodo di cambio d’abitudini, soprattutto in seguito alla nascita dei figli: la nuova organizzazione familiare e i nuovi equilibri l’avevano messa parecchio in difficoltà: “Stavamo per perderci, mio marito era diventato un mammo a tutto tondo. Mi aveva spodestato dal ruolo di madre. Decideva orari delle poppate, della passeggiatina, come vestirlo. Mi sono sentita esclusa. Lui non se ne rendeva conto. Io lo lasciai e lui chiamò mia mamma. Io ero in Marocco e lui mi raggiunse, lì ci siamo ritrovati e siamo ora ancora insieme ed abbiamo tre figli”.