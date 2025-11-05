Vittoria Belvedere, ospite oggi a La Volta Buona con Cesare Bocci, si è lasciata andare ad una toccante confessione su Pippo Baudo.

Le sue gesta sul set sono una garanzia di emozioni travolgenti; Vittoria Belvedere, oggi ospite a La Volta Buona con Cesare Bocci per un nuovo spettacolo a teatro, riesce a commuovere e toccare il cuore anche quando mostra la sua naturalezza e spontaneità. Ha colpito tutti quest’oggi per la sincera e struggente commozione ricordando Pippo Baudo e, prima del tenero ricordo del compianto conduttore, l’attrice ha anche rivelato la genesi del suo amore per il marito Vasco Valerio.

Caterina Balivo tira fuori una t-shirt bucata e, a quanto pare, proprio quel capo d’abbigliamento ha avuto un ruolo cruciale nel merito del primo incontro tra Vittoria Belvedere e suo marito Vasco Valerio: “Fu ‘galeotta’ quando ho conosciuto mio marito, eravamo ad una cena con tutti in giacca e cravatta, donne pazzesche. Parliamo di 26 anni fa, ho visto lui che sembrava non c’entrare niente con quelle persone. Pensai: ‘Forse è un mio simile’…”. L’attrice ha poi chiarito anche la storia della presunta separazione dopo la nascita del primo figlio: “Ci eravamo lasciati? Non è vero, quando diventi mamma sei più chioccia, ‘abbandoni’ il marito per occuparti del figlio e in realtà nel nostro caso mi aveva quasi spodestato. Non me lo faceva toccare, criticava l’abbigliamento, gli dissi: ‘O cambi registro o la nostra storia finisce qui’…”.

Vittoria Belvedere crolla a La Volta Buona ricordando Pippo Baudo: “Non volevo mettermi in mostra, però…”

Ultimate le curiosità riguardanti la vita sentimentale, Vittoria Belvedere ha ripercorso invece le emozioni di un momento topico della sua carriera. Da giovanissima, nel fiore della sua ascesa, venne scelta dal compianto Pippo Baudo come co-conduttrice del Festival di Sanremo: “E’ stato un signore, io all’inizio dissi di no; ero piccola, non per presunzione, avevo iniziato da poco. Pippo Baudo mi disse: ‘Ti proteggerò io’, e così è stato”. A questo punto l’attrice si lascia andare, quasi involontariamente; un pianto che trasuda dolore e al contempo un senso di rammarico presto spiegato proprio da Vittoria Belvedere. “Non sono andata a trovarlo ma in queste situazioni non amo mettermi in mostra, non mi sembrava carino ma al contempo mi è dispiaciuto non salutarlo l’ultima volta. Ho temuto che quel gesto venisse visto come una ‘passerella’”.